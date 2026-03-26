Авиаперелеты часто связаны с дискомфортом – это и ограниченное пространство, и минимум вещей с собой и постоянное ощущение, что что-то важное мы могли оставить дома, пишет Mirror. Так произошло с одной женщиной, которая забыла взять с собой некоторые мелкие средства гигиены.

Что туристка нашла в туалете самолета?

Путешественница Ронда Абдалла из Флориды, которая летела рейсом Southwest Airlines из Тампы в Хьюстон, рассказала, что во время полета у нее внезапно начались месячные, поэтому она обратилась за помощью к бортпроводнице.

Стюардесса посоветовала ей проверить небольшой отсек в туалете самолета, а там оказались тампоны и прокладки. От такой находки женщина была искренне удивлена, ведь раньше она даже не подозревала о существовании такого места. Об этом она написала в Threads, чтобы другие пассажиры были также ознакомлены с такой возможностью.

Я девушка, поэтому должна этим поделиться для девушек. Девушки, знали ли вы, что в туалете самолета есть секретный отсек, в котором есть тампоны и прокладки, если они вам понадобятся,

– написала туристка.

По словам женщины, сам отсек обозначен, но не является очень заметным, поэтому без подсказки она вряд ли обратила бы на него внимание.

"Санитарные средства есть на всех самолетах. Они предназначены для случаев, когда пассажирам они срочно нужны", – добавили в компании.

Пользователи добавили, что даже если нужных средств для женщины не окажется, то их всегда можно попросить у бортпроводниц.

Женщина добавила, что такие ситуации для женщин в неожиданные моменты являются стрессовыми, но наличие нужных средств облегчает ситуацию.

Впрочем, стоит учесть, что подобные средства есть не на всех рейсах и не во всех авиакомпаниях. И хоть такая опция может спасти в экстренной ситуации, лучше все же иметь с собой необходимые вещи хотя бы на всякий случай.

