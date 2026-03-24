Оказывается, что некоторые популярные снеки могут только ухудшить самочувствие во время перелета, пишет Express.

Читайте также Секреты счастливого путешественника: что обязательно положить в ручную кладь для комфортного путешествия

Что не стоит есть перед полетом в самолете?

Эксперты по путешествиям определили, что наиболее неудачным выбором перед посадкой считаются соленые закуски – чипсы, крендели или соленые орехи. Их легче всего взять с собой в рюкзак и съесть в аэропорту, однако они способны вызвать вздутие, жажду и ощущение тяжести в желудке.

Из-за сухого воздуха в салоне организм быстрее теряет влагу, а избыток соли только усиливает этот эффект. Кроме того, продукты с высоким содержанием натрия могут способствовать задержке жидкости в организме.



Фрукты и ягоды – здоровый перекус

Именно поэтому во время длительных перелетов многие люди сталкиваются с отеками, особенно в области ног. Если чувствуется, что в обуви тесно, то это может быть как раз связано с такими закусками.

Зато эксперты рекомендуют поддерживать водный баланс – пить много воды до и во время полета, а также ограничить кофеин и алкоголь, которые могут способствовать обезвоживанию. Перекусить можно бананом или злаковым батончиком.

От любимых снеков полностью отказываться не стоит, однако перед вылетом их лучше избегать, потому что они способны привести к дискомфорту.

Почему в самолете нельзя перевозить жидкость более 100 миллилитров?

Правило ограничения на перевозку жидкости в самолетах до 100 миллилитров появилось после разоблачения плана использования опасных жидкостей на борту в 2006 году, рассказала стюардесса Татьяна Иванихина рассказала в своем инстаграме. Однако некоторые аэропорты уже отменили это ограничение благодаря новым сканерам, позволяющие перевозить до 2 литров жидкостей в ручной клади.

Какие еще лайфхаки стоит прочитать?