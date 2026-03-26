Авіаперельоти часто пов’язані з дискомфортом – це і обмежений простір, і мінімум речей з собою та постійне відчуття, що щось важливе ми могли залишити вдома, пише Mirror. Так сталося з однією жінкою, яка забула взяти з собою деякі дрібні засоби гігієни.

Читайте також Яку їжу не варто їсти перед польотом: викликає здуття і набряки

Що туристка знайшла у туалеті літака?

Мандрівниця Ронда Абдалла з Флориди, яка ретіла рейсом Southwest Airlines з Тампи до Х’юстона, розповіла, що під час польоту у неї раптово почалися місячні, тож вона звернулася за допомогою до бортпровідниці.

Стюардеса порадила їй перевірити невеликий відсік у туалеті літака, а там виявилися тампони та прокладки. Від такої знахідки жінка була щиро здивована, адже раніше вона навіть не підозрювала про існування такого місця. Про це вона написала у Threads, щоб інші пасажири були також ознайомлені з такою можливістю.

Я дівчина, тому мушу цим поділитися для дівчат. Панянки, чи знали ви, що в туалеті літака є секретний відсік, в якому є тампони та прокладки, якщо вони вам знадобляться,

– написала туристка.

За словами жінки, сам відсік позначений, але не є дуже помітним, тому без підказки вона навряд чи звернула б на нього увагу.

"Санітарні засоби є на всіх літаках. Вони призначені для випадків, коли пасажирам вони терміново потрібні", – додали в компанії.

Користувачі додали, що навіть якщо потрібних засобів для жінки не виявиться, то їх завжди можна попросити в бортпровідниць.

Жінка додала, що такі ситуації для жінок в несподівані моменти є стресовими, але наявність потрібних засобів полегшує ситуацію.

Втім, варто врахувати, що подібні засоби є не на всіх рейсах і не у всіх авіакомпаніях. І хоч така опція може врятувати в екстреній ситуації, краще все ж таки мати з собою необхідні речі хоча б про всяк випадок.

Які місця вважаються комфортними в літаку?

Стюардеса, яка має досвід в далекомагістральних рейсах, рекомендує вибирати місця приблизно в п'яти рядах спереду або ззаду економ-класу для максимального комфорту, пише Express. Вибір місця в літаку залежить від особистих пріоритетів пасажира. Це стосується швидкого вихіду, додаткового простору або зручності під час польоту.

Які ще лайфхаки варто прочитати?