Сколько иностранных туристов посетило Украину летом 2021: ГПСУ обнародовала данные
COVID-19 в течение определенного времени мешал туристам, которые хотели свободно путешествовать. Однако в этом году многие страны, включая Украину, смягчали условия въезда и позволяли прибывать иностранным гостям.
27 сентября во всем мире отмечали День туризма. По этому случаю ГПСУ презентовала видео, в котором подсчитала количество прибывших иностранных туристов в Украину.
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Сколько иностранных туристов посетило Украину летом 2021
Количество посетителей Украины в летний период достигло почти 3,5 миллиона человек,
– говорится в видео.
Отмечается, что больше всего туристов в Украину приехало из Европы – 70%. Кроме того, прибывали и гости из следующих стран:
- Страны Азии – 24%;
- Северная Америка – 2,8%;
- Африка – 1,7%.
В то же время в первые 6 месяцев 2021 года за границу путешествовали 5,7 миллиона граждан Украины.
Всемирный день туризма: смотрите ролик ГПСУ
Куда чаще всего летели украинские туристы летом 2021
Популярный туроператор Join UP! провел исследование, и опубликовал результаты.
Лидеры среди туристов остаются почти неизменными. Дело в том, что в большинстве из этих стран действовали упрощенные условия въезда.
- Турция – 157,3 тысячи;
- Египет – 97,6 тысячи;
- Черногория – 37,2 тысячи;
- Греция – 29,8 тысячи;
- Албания – 8,9 тысячи.
Какими странами больше всего интересуются украинцы
Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.
С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.
10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:
- Польша;
- Италия;
- Испания;
- Турция;
- Греция;
- Германия;
- Чехия;
- Франция;
- Португалия;
- Кипр.