5 лучших стран, которые стоит увидеть летом 2026 года: отдых получится незабываемым

Большинство туристов уже начинают планировать свой отпуск. Лето хочется всегда провести максимально эффектно, поэтому те путешественники, которые ищут чего-то особенного, могут просмотреть подборку стран, которые точно стоят внимания.

Эксперт по путешествиям Мэри Новакович составила подборку направлений, которые, по ее мнению, заслуживают внимания летом 2026 года, пишет The Independent.

Читайте также Об этом знают единицы: как на самом деле принято оставлять чаевые в Греции

В список вошли варианты для разных типов путешественников – тех, кто любит спокойный или активный отдых. Среди рекомендованных мест есть как европейские курорты, так и экзотические направления.

Куда поехать на отдых этим летом?

Франция

Туристам советуют присмотреться к региону Лангедок на юге страны. Здесь расположена вилла Wine Terrace, со всех сторон которой окружена виноградниками. Гости здесь могут пользоваться открытыми зонами, террасами и бассейном. Неподалеку расположен город Пезенас, на котором продают местные продукты, деликатесы и антикварные вещи.

Италия

Апулия несколько лет подряд остается одним из самых популярных регионов Италии среди туристов. Путешественников здесь привлекают побережье Ионического моря, старинные городки, оливковые рощи и неторопливый ритм жизни.

Туристы могут жить в Casa Cosima – танхаусе XIX века в городке Спонгано. В доме сохранены сводчатые потолки, которые подчеркивают историчность помещения.

Во внутреннем дворике есть собственный бассейн, который позволяет провести идеальный отдых в жаркие дни. Впрочем, рядом расположены пляжи Ионического побережья, которые считаются одними из главных преимуществ этого региона.

Как выглядит Апулия: смотрите видео

Греция

Остров Самос, лежащий неподалеку от турецкого побережья, часто остается в тени популярных греческих курортов. Благодаря тому, что о нем не знают множество туристов, он сохранил спокойную и аутентичную атмосферу.

Самос известен горными деревнями и чистыми пляжами. Для отдыха здесь стоит выбирать комплекс Eleonos. Здесь каменные виллы расположены на холме с видом на море.

Впечатляющий остров Самос: смотрите видео

Сафари в Кении и Занзибар

Для тех, кто хочет настоящего приключения, стоит обратить внимание на африканское сафари и релакс на побережье Индийского океана.

Rainbow Tours предлагает программу на 13 дней. Сначала туристы отправляются в заповедник Масаи Мара – одного из самых известных мест в мире для наблюдения за дикой природой. Здесь можно увидеть Большую пятерку: львов, слонов, буйволов, леопардов и носорогов.

После этого маршрут продолжается на Занзибаре, который позволит полностью расслабиться, отдохнуть и насладиться безупречной природой и искупаться в океане.

На какие курорты могут ехать украинцы летом?

В этом году украинцы могут отправиться на отдых в Латвию, Черногорию или Албанию. Эти страны предлагают доступный и спокойный летний отдых с красивыми пляжами и атмосферными городами.

Юрмала, Котор и Ксамиль являются одними из самых перспективных направлений этого лета с умеренными ценами на проживание, питание и развлечения.