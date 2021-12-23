Нововведение вступит в силу 28 декабря. Как известно, правила будут в основном касаться временных посетителей.

Читайте также Какие страны требуют от туристов тест в дополнение к вакцинации: перечень с условиями

Швеция потребует от иностранцев негативный тест

Так, страна потребует от всех иностранцев предъявления при въезде отрицательного результата теста на COVID-19, который должен быть сделан не раньше, чем за 48 часов до прибытия в Швецию.

Требование по тесту будет распространяться на взрослых и детей в возрасте от 12 лет, независимо от того, путешествует турист из скандинавских стран, ЕС / ЕЭЗ или остального мира – за рядом исключений.

Иностранным гражданам, проживающим в Швеции, не нужно будет, как и гражданам Швеции, показывать отрицательный тест для поездки в Швецию,

– сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон.

На пресс-конференции во вторник, когда правительство впервые объявило о новом требовании, она заявила, что потребуется ПЦР-тест. Впрочем, уже в заявлении, опубликованном в среду, не указано, какой именно тест понадобится.

По информации Агентства здравоохранения, это может быть тест на антиген, ПЦР, LAMP или TMA.

Интересно! В шведском городке Юккасьярви на зимний сезон снова открылся уникальный отель Icehotel. Внутри он выстроен из снега и льда.

COVID-19 в Швеции: последние данные