Нововведення набуде чинності 28 грудня. Як відомо, правила здебільшого стосуватимуться тимчасових відвідувачів.

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Швеція вимагатиме від іноземців негативний тест

Так, країна вимагатиме від усіх іноземців пред'явлення під час в'їзду негативного результату тесту на COVID-19, який має бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття у Швецію.

Вимога щодо тесту поширюватиметься на дорослих і дітей віком від 12 років, незалежно від того, чи турист мандрує зі скандинавських країн, ЄС / ЄЕЗ чи решти світу – за низкою винятків.

Іноземним громадянам, які проживають у Швеції, не потрібно буде, як і громадянам Швеції, показувати негативний тест для поїздки до Швеції,

– повідомила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

На пресконференції у вівторок, коли уряд вперше оголосив про нову вимогу, вона заявила, що потрібно буде ПЛР-тест. Втім, вже у заяві, що опублікували в середу, не вказано, який саме тест знадобиться.

За інформацією Агентства охорони здоров'я, це може бути тест на антиген, ПЛР, LAMP або TMA.

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