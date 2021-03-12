Северная Македония планирует в этом году потратить деньги на дотации внутренних путешествий для граждан страны.

Об этом заявил министр экономики Северной Македонии Крешника Бектеши. Его ведомство выделит 15 миллионов македонских денар – это около 289 тысяч долларов США на субсидии ежегодных отпускных путешествий гражданам с низким доходом.

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Так правительство хочет поддержать внутренний туризм и помочь малообеспеченным гражданам отдохнуть и посетить туристические достопримечательности страны. Ожидается, что все выделенные средства будут потрачены в первой половине этого года.

В прошлом году министерство экономики Северной Македонии потратило 12 миллионов евро на специальные ваучеры для поощрения туризма.

Туристический сектор Северной Македонии сильно пострадал от пандемии COVID-19. Количество иностранных туристов, посетивших страну в прошлом году, упала на 84,4%, если сравнить с 2019 годом,

– утверждает издание.

В пандемический 2020 год украинцы исследовали Одессу, Херсонщину, Карпаты и Львов. Сейчас Македония среди стран, в которые туроператоры сейчас чаще всего предлагают автобусные туры.