Північна Македонія планує цього року витратити гроші на дотації внутрішніх подорожей для громадян країни.

Про це заявив міністр економіки Північної Македонії Крешніка Бектеші. Його відомство виділить 15 мільйонів македонських денарів – це близько 289 тисячі доларів США на субсидії щорічних відпускних подорожей громадянам із низьким доходом.

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Так уряд хоче підтримати внутрішній туризм та допомогти малозабезпеченим громадянам відпочити та відвідати туристичні принади країни. Очікується, що усі виділені кошти будуть витрачені у першій половині цього року.

Минулого року міністерство економіки Північної Македонії витратило 12 мільйонів євро на спеціальні ваучери для заохочення внутрішнього туризму.

Туристичний сектор Північної Македонії дуже постраждав від пандемії COVID-19. Кількість іноземних туристів, які відвідали країну минулого року, впала на 84,4%, якщо порівняти з 2019 роком,

– стверджує видання.

У пандемічний 2020 рік українці досліджували Одесу, Херсонщину, Карпати та Львів. Зараз Македонія є серед країн, у які туроператори зараз найчастіше пропонують автобусні тури.