Scandinavian Airlines запускает прямые рейсы из Киева в Стокгольм
Источник:avianews.com
Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) соединит Швецию и Украину прямым рейсом. Будет летать из Киева в Стокгольм.
Полеты запланированы один раз в неделю. Первый планируют осуществить уже 4 ноября.
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Scandinavian Airlines запускает прямые рейсы из Киева в Стокгольм
Улететь из киевского аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Швеции – Арланда, можно будет каждый четверг.
Рейсы будут выполняться на среднемагистральных самолетах нового поколения Airbus A320neo, емкость которых 180 пассажиров. Полет составит 2,5 часа.
Расписание рейсов
- Стокгольм – Киев – 9:45 (вылет) – 13:10 (прилет);
- Киев – Стокгольм – 14:00 (вылет) – 15:35 (прилет).
Стоимость билетов
SAS уже открыла продажи авиабилетов по направлению Киев – Стокгольм.
Перелет в обе стороны обойдется от 201 евро. В стоимость входит перевозка только ручной клади весом до 8 килограммов с габаритами 55х40х23 сантиметров.Заметим, этот рейс станет вторым маршрутом Scandinavian Airlines в Украине. Сейчас авиаперевозчик летает в Киев из столицы Норвегии Осло.
Условия въезда в Швецию
Как информирует консульская служба МИД Украины, с 26.07.2021 года восстановлено режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины для осуществления необязательных поездок, в том числе с туристической целью. Для этого необходимо иметь:
- вакцинированным лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія";
- невакцинированным – перед въездом пройти ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не более чем за 72 часа.
Перечень вакцин, одобренных Швецией:
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca / SKBio;
- COVISHIELD;
- BIBP / Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
Заметим, на днях венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила, что перезапустит рейс из Киева в Стокгольм, который ранее закрыла.