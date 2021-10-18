Саудовская Аравия превратит нефтяную платформу на гостиничный курорт и парк развлечений: видео

Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии объявил о запуске нового проекта "The Rig" ("Буровая вышка"). В его рамках в Персидском заливе появится новая увлекательная туристическая локация.

Она будет охватывать общую площадь более 150 000 квадратных метров. Там раскинутся три гостиницы, рестораны мирового уровня, вертолетные площадки и парк аттракционов.

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Проект "The Rig": что известно

The Rig ("Буровая вышка") – развлекательный объект, на который перестроят одну из нефтяных вышек.

Кроме того, для обеспечения устойчивого сохранения окружающей среды вблизи проекта, он будет следовать ведущим мировым экологическим стандартам.

Этот проект является уникальным... аттракционом, который, как ожидается, привлечет туристов со всего мира, но при этом будет пользоваться особой популярностью среди граждан и жителей стран Персидского залива,

– говорится в сообщении PIF.

Фонд государственных инвестиций пока не раскрывает местоположение новой туристической локации и дату открытия. Лишь сообщает, что проект является частью его стратегии на 2021 – 2025 годы.

Как будет выглядеть проект

Рекламный ролик, опубликованный Фондом, продемонстрировал изображения водных горок парка, построенных на буровой платформе и стального-стеклянного гостиничного атриума в центре аттракциона.

Комплекс будет включать три гостиницы, рестораны мирового уровня, вертолетные площадки и парк аттракционов, с различными водными развлечениями, в частности экстремальными.

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