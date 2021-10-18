Вона буде охоплювати загальну площу понад 150 000 квадратних метрів. Там розкинуться три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів.
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Проєкт "The Rig": що відомо
The Rig ("Бурова вишка") – розважальний об'єкт, на який перебудують одну з нафтових вишок.
Крім того, для забезпечення сталого збереження навколишнього середовища поблизу проєкту, він буде слідувати провідним світовим екологічним стандартам.
Цей проєкт є унікальним... атракціоном, який, як очікується, залучить туристів з усього світу, але при цьому буде користуватися особливою популярністю серед громадян і жителів країн Перської затоки,
– йдеться у повідомленні PIF.
Фонд державних інвестицій поки не розкриває місце розташування нової туристичної локації та дату відкриття. Лише повідомляє, що проєкт є частиною його стратегії на 2021 – 2025 роки.
Який вигляд матиме проєкт
Рекламний ролик, опублікований Фондом, продемонстрував зображення водних гірок парку, побудованих на буровій платформі та сталево-скляного готельного атріуму в центрі атракціону.
Комплекс включатиме три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів, з різними водними розвагами, зокрема екстремальними.
Саудівська Аравія перетворить нафтову платформу на парк розваг: дивіться відео
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Дубаї відкриють найбільший у світі плавучий готель Float Dubai з нічним клубом.