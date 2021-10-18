Вона буде охоплювати загальну площу понад 150 000 квадратних метрів. Там розкинуться три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів.

Читайте також Цілющі квіти: на зруйнованих стінах Бейруту малюють квітучі рослини

Проєкт "The Rig": що відомо

The Rig ("Бурова вишка") – розважальний об'єкт, на який перебудують одну з нафтових вишок.

Крім того, для забезпечення сталого збереження навколишнього середовища поблизу проєкту, він буде слідувати провідним світовим екологічним стандартам.

Цей проєкт є унікальним... атракціоном, який, як очікується, залучить туристів з усього світу, але при цьому буде користуватися особливою популярністю серед громадян і жителів країн Перської затоки,

– йдеться у повідомленні PIF.

Фонд державних інвестицій поки не розкриває місце розташування нової туристичної локації та дату відкриття. Лише повідомляє, що проєкт є частиною його стратегії на 2021 – 2025 роки.

Який вигляд матиме проєкт

Рекламний ролик, опублікований Фондом, продемонстрував зображення водних гірок парку, побудованих на буровій платформі та сталево-скляного готельного атріуму в центрі атракціону.

Комплекс включатиме три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів, з різними водними розвагами, зокрема екстремальними.

Саудівська Аравія перетворить нафтову платформу на парк розваг: дивіться відео

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Дубаї відкриють найбільший у світі плавучий готель Float Dubai з нічним клубом.