Тепер мальовані шипшина, мак та цикорій ростуть зі зруйнованих будівель у Бейруті – рослинні фрески створює мисткиня Фейт XLVII.

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Художниця їздила до Лівану в рамках проєкту Underline – ініціативи художнього колективу Persona та організації "Мистецтво змін". Фрески створені для реакції в суспільстві та протесту, які зможуть спричинити позитивні зрушення у країні.

Квіти "проростають" крізь зруйновані стіни міста / Фото з інстаграму Фейт

Протиставляючи свої витончені форми суворому ландшафту, метафоричні твори в "Цілющих квітах Лівану" ведуть нас по крихких місцях Бейруту. За малюнками можна простежити минулі та сучасні шрами, вкарбовані у місто,

– розповіла Фейт.

За словами художниці, кожна квітка спонукає людство до зцілення – рослина проростає крізь бетон, а людство відроджується після катастроф.

Які квіти зображені на стінах

Обрані рослини є засобами проти поширених недуг. Вони покладаються на силу своїх природних властивостей, щоб вилікувати рани, які є як видимими, так і ні. Серед цілющих квітів Бейруту є:

Шипшина

Цикорій

Ломиніс

Мак

Асфодель

Художниця малює квіти на руїнах / Фото з інстаграму Фейт

Фейт прибула до Лівану у період кризи. Після катастрофи країна залишилась без повноцінного уряду та поступово падала в прірву економічного краху.

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Дівчина розповіла, що протягом десятиліть люди Лівану стикалися зі страшними викликами, і їхня стійкість нагадує бажання рослин жити за будь-яких умов.

Квіти на руїнах / Фото з інстаграму Фейт

Що відбулось у Бейруті У столиці Лівану 4 серпня 2020 року прогримів масштабний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув склад з аміачною селітрою, яку неналежним чином зберігали кілька років поспіль. Через безвідповідальність місцевої адміністрації загинуло майже 200 осіб. Поранених під час трагедії, за даними ООН – понад 6 тисяч людей. Через криваві протести мешканців Бейруту уряд пішов у відставку. Країна жила без повноцінної влади 13 місяців. 20 вересня 2021 року у Лівані обрали новий уряд. Формування нового Кабінету міністрів відбулося через катастрофічну економічну кризу. Нові посадовці пообіцяли відновити Ліван та зупинити економічний колапс.

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