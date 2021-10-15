Теперь нарисованные шиповник, мак и цикорий растут из разрушенных зданий в Бейруте – растительные фрески создает художница Фейт XLVII.

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Художница ездила в Ливан в рамках проекта Underline – инициативы художественного коллектива Persona и организации "Искусство перемен". Фрески созданы для реакции в обществе и протеста, которые смогут вызвать позитивные сдвиги в стране.



Цветы "прорастают" сквозь разрушенные стены города / Фото из инстаграма Фейт

Противопоставляя свои изящные формы суровому ландшафту, метафорические произведения в "Целебных цветах Ливана" ведут нас по хрупких местах Бейрута. По рисункам можно проследить прошлые и современные шрамы, вкрапленный в город,

– рассказала Фейт.

По словам художницы, каждый цветок побуждает человечество к исцелению – растение прорастает сквозь бетон, а человечество возрождается после катастроф.

Какие цветы изображены на стенах

Выбранные растения являются средствами против распространенных недугов. Они полагаются на силу своих естественных свойств, чтобы вылечить раны, которые являются как видимыми, так и нет. Среди целебных цветов Бейрута есть:

Шиповник

Цикорий

Ломонос

Мак

Асфодель



Художница рисует цветы на руинах / Фото из инстаграма Фейт

Фейт прибыла в Ливан в период кризиса. После катастрофы страна осталась без полноценного правительства и постепенно падала в пропасть экономического краха.

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Девушка рассказала, что на протяжении десятилетий люди Ливана сталкивались со страшными вызовами, и их устойчивость напоминает желание растений жить при любых условиях.



Цветы на руинах / Фото из инстаграма Фейт

Что произошло в Бейруте В столице Ливана 4 августа 2020 года прогремел масштабный взрыв. По предварительной информации, взорвался склад с аммиачной селитрой, которую ненадлежащим образом хранили несколько лет подряд. Из-за безответственности местной администрации погибло почти 200 человек. Раненых во время трагедии, по данным ООН – более 6 тысяч человек. Из-за кровавых протестов жителей Бейрута правительство ушло в отставку. Страна жила без полноценной власти 13 месяцев. 20 сентября 2021 года в Ливане избрали новое правительство. Формирование нового кабинета министров произошло из-за катастрофического экономического кризиса. Новые чиновники пообещали восстановить Ливан и остановить экономический коллапс.

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