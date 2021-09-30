Лайнер буде стояти біля порту Рашид. Крім танцполу можна буде провести час у лаунж-зоні.
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Що відомо про Float Dubai
Цей ексклюзивний заклад на борту Queen Elizabeth II розрахований на 1 000 осіб. Він працюватиме з четверга по суботу з 22:00 до 03:00. Вхід буде безкоштовним за умови бронювання столика.
Можна буде розміститися безпосередньо у залі з баром та танцополом. Для гостей також обладнають окремі зони з видом на сцену і нічний Дубай. Як запевняють організатори, тут виступатимуть місцеві та міжнародні діджеї й артисти. Лунатимуть найновіші треки та відбуватимуться інші розважальні шоу.
В екстравагантному меню будуть представлені чудові японські суші, до складу яких входять фірмові роли макі, нігірі, сашімі та інше. Також для гостей запропонують страви латинської та паназійської кухні.
Як працюють клуби в Дубаї
- Уряд країни дозволив з 12 серпня відновити роботу нічних клубів та барів до 03:00.
- Сертифікати про вакцинацію питатимуть на вході або на барі.
- Соціальну дистанцію скоротили до 1,5 метри між столиками.
- За 1 столом може перебувати не більше 10 осіб.
- Гості не можуть проводити в закладах більш як 3 години поспіль.
- За кожен стіл дозволяється розміщувати до 10 гостей.
- Маски лишаються обов'язковими під час переміщення по ресторану, бару або кафе.