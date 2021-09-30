Лайнер буде стояти біля порту Рашид. Крім танцполу можна буде провести час у лаунж-зоні.

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Що відомо про Float Dubai

Цей ексклюзивний заклад на борту Queen Elizabeth II розрахований на 1 000 осіб. Він працюватиме з четверга по суботу з 22:00 до 03:00. Вхід буде безкоштовним за умови бронювання столика.

Можна буде розміститися безпосередньо у залі з баром та танцополом. Для гостей також обладнають окремі зони з видом на сцену і нічний Дубай. Як запевняють організатори, тут виступатимуть місцеві та міжнародні діджеї й артисти. Лунатимуть найновіші треки та відбуватимуться інші розважальні шоу.

В екстравагантному меню будуть представлені чудові японські суші, до складу яких входять фірмові роли макі, нігірі, сашімі та інше. Також для гостей запропонують страви латинської та паназійської кухні.

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