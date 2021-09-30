Лайнер будет стоять возле порта Рашид. Кроме танцпола можно будет провести время в лаунж-зоне.

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Что известно о Float Dubai

Это эксклюзивное заведение на борту Queen Elizabeth II рассчитано на 1000 человек. Оно будет работать с четверга по субботу с 22:00 до 03:00. Вход будет бесплатным при условии бронирования столика.

Можно будет разместиться непосредственно в зале с баром и танцополом. Для гостей также оборудуют отдельные зоны с видом на сцену и ночной Дубай. Как уверяют организаторы, здесь будут выступать местные и международные диджеи и артисты. Будут звучать новейшие треки и проходить другие развлекательные шоу.

В экстравагантном меню будут представлены великолепные японские суши, в состав которых входят фирменные роллы маки, нигири, сашими и др. Также для гостей предложат блюда латинской и паназиатской кухни.

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