Эта крошечная страна похожа на Италию, но ее все обходят вниманием: в чем причина

Италия возглавляет списки самых популярных направлений в Европе, но рядом с ней есть страна, о которой туристы часто даже не догадываются. Однако она может стать отличной альтернативой переполненным городам.

Речь идет о стране Сан-Марино, которую Италия легко затмевает, однако ее все же стоит увидеть, пишет Travel Off Path. Она полностью окружена Италией, не имеет собственного аэропорта, поэтому теряется и остается вне поля зрения многих путешественников.

Читайте также Все об отдыхе в Греции 2026: лучшие направления, новые налоги и популярные туры для туристов

Почему стоит увидеть Сан-Марино?

Сан-Марино – это независимое микрогосударство и член ООН, которое входит в список ЮНЕСКО. Но несмотря на свой статус она все равно не стала направлением, который заинтересовывает многих туристов.

Страна расположена на холмах рядом с популярным курортом Римини. Сан-Марино входит в пятерку самых маленьких стран мира, однако его уникальность не только в размере.

Это одно из старейших государств в мире. Что интересно, атмосфера здесь действительно будто застыла во времени, а современность почти не ощущается – разве что при оплате карточкой в заведении.

Сан-Марино довольно небольшое по населению – здесь живет менее 40 тысяч человек. Столица с одноименным названием подходит для пеших прогулок - автомобили здесь редкость.

Главными символами страны являются три башни на вершине Монте-Титано:

Гуаита – самая старая и самая известная; Честа – расположена на самой высокой точке; Монтале – самая маленькая и обычно закрыта для туристов.

Для некоторых любознательных туристов Сан-Марино все же остается привлекательной точкой из-за его неизвестности. Здесь гораздо меньше туристов, чем в популярных европейских столицах, поэтому можно отдохнуть без толп людей, которые встречаются во всех популярных городах.

В отличие от шумных городов Италии, атмосфера этой страны намного спокойнее. Уровень безопасности здесь оценивается на 90 баллов из 100.

Но кроме столицы, здесь стоит обратить внимание еще и на другие локации. Часто туристы выбирают для первого знакомства со страной Догану, чтобы попробовать местную кухню и найти доступные сувениры.

Борго-Маджоре привлекает большим открытым рынком и живой атмосферой. А Серравалле сохраняет средневековую атмосферу с замком и уютными площадями.

Сан-Марино окружено регионом Эмилия-Романья, поэтому гастрономия здесь не разочарует точно. Именно из этого региона происходит известный на весь мир бальзамический уксус и пармезан, пишет Business Insider. Здесь готовят одни из лучших вариаций классических итальянских блюд, в частности сыров и трюфелей. Регион самый особенный среди всей Италии благодаря гастрономическому величию.

Какие места увидеть по дороге в Сан-Марино?

Альберобелло – уникальная деревня в Италии

Этот красивый итальянский городок отличается от классической Италии. Его оособенность заключается в необычных белых домиках с коническими крышами. Узкие улочки, маленькие кафе и плотная застройка делают это место достаточно атмосферным и узнаваемым.

Что здесь стоит увидеть:

Рионе Монти;

Каса Пеццолла;

Трулло Соврано.

Малоизвестный остров Искья

Остров Искья в Италии предлагает спокойный отдых с термальными источниками, горой Эпомео и меньшими толпами туристов по сравнению с островом Капри. Иския известна своими пляжами, Арагонским замком и поселком Сант-Анджело, а также доступными ценами на жилье и еду.