Эта крошечная страна похожа на Италию, но ее все обходят вниманием: в чем причина
- Сан-Марино – независимое микрогосударство, окруженное Италией, является одной из самых маленьких стран мира и членом ЮНЕСКО.
- Страна привлекает туристов своей старинной атмосферой, более спокойной обстановкой и низким уровнем туристов по сравнению с популярными европейскими городами.
Италия возглавляет списки самых популярных направлений в Европе, но рядом с ней есть страна, о которой туристы часто даже не догадываются. Однако она может стать отличной альтернативой переполненным городам.
Речь идет о стране Сан-Марино, которую Италия легко затмевает, однако ее все же стоит увидеть, пишет Travel Off Path. Она полностью окружена Италией, не имеет собственного аэропорта, поэтому теряется и остается вне поля зрения многих путешественников.
Почему стоит увидеть Сан-Марино?
Сан-Марино – это независимое микрогосударство и член ООН, которое входит в список ЮНЕСКО. Но несмотря на свой статус она все равно не стала направлением, который заинтересовывает многих туристов.
Страна расположена на холмах рядом с популярным курортом Римини. Сан-Марино входит в пятерку самых маленьких стран мира, однако его уникальность не только в размере.
Это одно из старейших государств в мире. Что интересно, атмосфера здесь действительно будто застыла во времени, а современность почти не ощущается – разве что при оплате карточкой в заведении.
Сан-Марино довольно небольшое по населению – здесь живет менее 40 тысяч человек. Столица с одноименным названием подходит для пеших прогулок - автомобили здесь редкость.
Главными символами страны являются три башни на вершине Монте-Титано:
- Гуаита – самая старая и самая известная;
- Честа – расположена на самой высокой точке;
- Монтале – самая маленькая и обычно закрыта для туристов.
Для некоторых любознательных туристов Сан-Марино все же остается привлекательной точкой из-за его неизвестности. Здесь гораздо меньше туристов, чем в популярных европейских столицах, поэтому можно отдохнуть без толп людей, которые встречаются во всех популярных городах.
В отличие от шумных городов Италии, атмосфера этой страны намного спокойнее. Уровень безопасности здесь оценивается на 90 баллов из 100.
Но кроме столицы, здесь стоит обратить внимание еще и на другие локации. Часто туристы выбирают для первого знакомства со страной Догану, чтобы попробовать местную кухню и найти доступные сувениры.
Борго-Маджоре привлекает большим открытым рынком и живой атмосферой. А Серравалле сохраняет средневековую атмосферу с замком и уютными площадями.
Сан-Марино окружено регионом Эмилия-Романья, поэтому гастрономия здесь не разочарует точно. Именно из этого региона происходит известный на весь мир бальзамический уксус и пармезан, пишет Business Insider. Здесь готовят одни из лучших вариаций классических итальянских блюд, в частности сыров и трюфелей. Регион самый особенный среди всей Италии благодаря гастрономическому величию.
Какие места увидеть по дороге в Сан-Марино?
Альберобелло – уникальная деревня в Италии
Этот красивый итальянский городок отличается от классической Италии. Его оособенность заключается в необычных белых домиках с коническими крышами. Узкие улочки, маленькие кафе и плотная застройка делают это место достаточно атмосферным и узнаваемым.
Что здесь стоит увидеть:
Рионе Монти;
Каса Пеццолла;
Трулло Соврано.
Малоизвестный остров Искья
Остров Искья в Италии предлагает спокойный отдых с термальными источниками, горой Эпомео и меньшими толпами туристов по сравнению с островом Капри. Иския известна своими пляжами, Арагонским замком и поселком Сант-Анджело, а также доступными ценами на жилье и еду.
