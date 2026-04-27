Йдеться про країну Сан-Марино, яку Італія легко затьмарює, проте її все ж таки варто побачити, пише Travel Off Path. Вона повністю оточена Італією, не має власного аеропорту, тому губиться і залишається поза увагою багатьох мандрівників.

Чому варто побачити Сан-Марино?

Сан-Марино – це незалежна мікродержава та член ООН, яка входить до списку ЮНЕСКО. Та попри свій статус вона все одно не стала напрямком, який зацікавлює багатьох туристів.

Країна розташована на пагорбах поруч з популярним курортом Ріміні. Сан-Марино входить до п’ятірки найменших країн світу, проте його унікальність не лише в розмірі.

Це одна з найстаріших держав у світі. Що цікаво, атмосфера тут дійсно ніби застигла в часі, а сучасність майже не відчувається – хіба що під час оплати карткою в закладі.

Сан-Марино досить невелике за населенням – тут живе менше 40 тисяч людей. Столиця з однойменною назвою підходить для піших прогулянок - автомобілі тут рідкість.

Головними символами країни є три вежі на вершині Монте-Титано:

Гуаїта – найстаріша та найвідоміша; Честа – розташована на найвищій точці; Монтале – найменша і зазвичай закрита для туристів.

Для деяких допитливих туристів Сан-Марино все ж таки залишається привабливою точкою через його невідомість. Тут набагато менше туристів, ніж у популярних європейських столицях, тому можна відпочити без натовпів людей, які зустрічаються у всіх популярних містах.

На відміну від шумних міст Італії, атмосфера цієї країни набагато спокійніша. Рівень безпеки тут оцінюється на 90 балів зі 100.

Та окрім столиці, тут варто звернути увагу ще й на інші локації. Часто туристи обирають для першого знайомства з країною Догану, щоб спробувати місцеву кухню та знайти доступні сувеніри.

Борго-Маджоре приваблює великим відкритим ринком та живою атмосферою. А Серравалле зберігає середньовічну атмосферу із замком та затишними площами.

Сан-Марино оточене регіоном Емілія-Романья, тому гастрономія тут не розчарує точно. Саме з цього регіону походить відомий на увесь світ бальзамічний оцет та пармезан, пише Business Insider. Тут готують одні з найкращих варіацій класичних італійських страв, зокрема сирів й трюфелів. Регіон найособливіший серед усієї Італії завдяки гастрономічній величі.

Які місця побачити дорогою до Сан-Марино?

Альберобелло – унікальне село в Італії

Це красиве італійське містечко відрізняється від класичної Італії. Його особливість полягає у незвичайних білих будиночках з конічними дахами. Вузькі вулички, маленькі кафе та щільна забудова роблять це місце досить атмосферним та впізнаваним.

Що тут варто побачити:

Ріоне Монті;

Каса Пеццолла;

Трулло Соврано.

Маловідомий острів Іскія

Острів Іскія в Італії пропонує спокійний відпочинок з термальними джерелами, горою Епомео та меншими натовпами туристів у порівнянні з островом Капрі. Іскія відома своїми пляжами, Арагонським замком та селищем Сант-Анджело, а також доступними цінами на житло і їжу.