12 июля глава Славского поселкового совета Владимир Бега вместе с тремя сыновьями покорили самую высокую вершину Африки – гору Килиманджаро. Самому младшему сыну – Даниилу – 13 лет.

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Еще сразу после восхождения представители Национального парка Килиманджаро заявили, что, скорее всего, Даниил Бега стал самым молодым украинцем, который поднялся на вершину. Однако они пообещали проверить информацию, и прислать официальное подтверждение, что и произошло сегодня.

Национальный парк Килиманджаро наконец подтвердил, что Danylo Beha стал самым молодым украинцем, который поднялся на вершину, – сообщил Владимир.

Как известно, в течение 7 дней, чтобы подняться на Килиманджаро, высота которой достигает 5 895 метров, путешественникам пришлось пройти в целом 66 километров, постепенно набирая высоту.

Килиманджаро: коротко

Это горный массив, потенциально активный стратовулкан на северо-востоке Танзании. Килиманджаро считается самой высокой точкой Африки, и имеет еще одно название – "белая гора".

Последнее извержение было 360 тысяч лет назад. С тех пор на вулканических породах образовалась саванна с богатой флорой и фауной, на территории которой расположено множество национальных парков.

По данным Википедии, ученые считают, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Хотя и не прогнозируется другой активности, кроме выбросов газа, происходящих сейчас, существуют опасения, что вулкан может рухнуть, что приведет к большому извержению вроде горы Сент-Хеленс.

Отметим, ранее, 27 июля, известная в Украине экстремалка Ирина Галай покорила "гору-убийцу" К2 и стала первой украинкой, которая осуществила на нее восхождение.