Вторую по высоте (8 611 метров) горную вершину также называют "горой убийцей". Ведь каждый четвертый альпинист претерпевает трагические последствия.

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Почти месяц назад девушка присоединилась к команде, которая отправилась в Пакистан, чтобы покорить "гору смерти".

Альпинистка развенчала миф, что К2 только для профи, и стала первой украинкой, которой удалось взойти на нее. Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины.

Вместе с Ириной Галай на вершину взошел Дмитрий Семеренко из Днепра. К слову, он совершил восхождение без кислородной маски.

Также в команду вошел фотограф Назарий Кривошеев, который остановился в базовом лагере на высоте 6800 метров.

Отмечается, что сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины.

Еще один украинец покорил К-2

Харьковчанин Валентин Сипавин также 27 июля поднялся на К2, пишет Суспільне.

О восхождении мужчина сообщил в Фейсбуке, проведя со второй самой высокой вершины в мире прямой эфир.

Сказать, что я счастлив, это ничего не сказать, – заявил альпинист.

Он также отметил, что впереди ожидает еще "жесткий спуск".



В экспедицию Валентин вместе с командой отправился в конце июня, 4 июля альпинисты уже были в базовом лагере, впоследствии ходили в акклиматизационные походы.

Чогори: коротко

Чогори (К2) – вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы (Эвереста). Ее высота составляет 8 611 метров над уровнем моря.

Она расположена на границе Кашмира (контролируемая Пакистаном часть) с Китаем (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и входит в горный массив Каракорум, расположенного к западу от Гималаев. Является национальной горой Пакистана.

Чогори известная как "Дикая гора" из-за чрезвычайной сложности восхождения. Как известно, уровень смертности составляет 23%.

Обратите внимание! Ранее три жительницы Славского, что на Львовщине, поднялись на самую высокую вершину Турции – гору Арарат.