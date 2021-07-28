Другу за висотою (8 611 метрів) гірську вершину також називають "горою вбивцею". Адже кожен четвертий альпініст зазнає трагічних наслідків.

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Майже місяць тому дівчина приєдналась до команди, яка вирушила у Пакистан, щоб підкорити "гору смерті".

Альпіністка розвінчала міф, що К2 тільки для профі, і стала першою українкою, якій вдалося зійти на неї. Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України.

Разом з Іриною Галай на вершину зійшов Дмитро Семеренко з Дніпра. До слова, він здійснив сходження без кисневої маски.

Також у команду увійшов фотограф Назарій Кривошеєв, який зупинився у базовому таборі на висоті 6 800 метрів.

Зазначається, що зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини.

Ще один українець підкорив К-2

Харків'янин Валентин Сипавін також 27 липня піднявся на К2, пише Суспільне.

Про сходження чоловік повідомив у Фейсбуці, провівши з другої найвищої вершини у світі прямий ефір.

Сказати, що я щасливий, це нічого не сказати, – заявив альпініст.

Він також зауважив, що попереду очікує ще "жорсткий спуск".



В експедицію Валентин разом з командою вирушив наприкінці червня, 4 липня альпіністи вже були у базовому таборі, згодом ходили в акліматизаційні походи.

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