12 липня голова Славської селищної ради Володимир Бега разом із трьома синами підкорили найвищу вершину Африки – гору Кіліманджаро. Наймолодшому сину – Данилові – 13 років.

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Ще одразу після сходження представники Національного парку Кіліманджаро заявили, що, найімовірніше, Данило Бега став наймолодшим українцем, який піднявся на вершину. Однак вони пообіцяли перевірити інформацію, й надіслати офіційне підтвердження, що й сталося сьогодні.

Національний парк Кіліманджаро нарешті підтвердив що Danylo Beha став наймолодшим українцем, який піднявся на вершину, – повідомив Володимир.

Як відомо, впродовж 7 днів, щоб піднятися на Кіліманджаро, висота якої сягає 5 895 метрів, мандрівникам довелося загалом пройти 66 кілометрів, поступово набираючи висоту.

Кіліманджаро: коротко

Це гірський масив, потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії. Кіліманджаро вважається найвищою точкою Африки, й має ще одну назву – "біла гора".

Останнє виверження було 360 тисяч років тому. Відтоді на вулканічних породах утворилася савана з багатою флорою та фауною, на території якої розташовано безліч національних парків.

За даними Вікіпедії, вчені вважають, що розплавлена лава розташована всього за 400 метрів під кратером головної вершини Кібо. Хоча й не прогнозується іншої активності, крім викидів газу, що відбуваються зараз, існують побоювання, що вулкан може повалитися, що призведе до великого виверження на зразок гори Сент-Хеленс.

Відзначимо, раніше, 27 липня, відома в Україні екстремалка Ірина Галай підкорила "гору-вбивцю" К2 і стала першою українкою, яка здійснила на неї сходження.