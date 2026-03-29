В 8 раз выше нормы: в каких странах Европы самый грязный воздух

Балканские страны, в частности Босния и Герцеговина, страдают от высоких концентраций мелких частиц PM2.5 и PM10, диоксида серы и других токсичных газов. В некоторые дни уровень загрязнения здесь превышает показатели Пекина и попадает в мировые рекорды.

Когда мы говорим о самых грязных местах мира, на ум сразу приходят Дели или Пекин. Но новое исследование показало, что в сердце Европы, а именно на Балканах, загрязнение воздуха зимой может превышать уровни Пекина, а некоторые дни даже попадать в мировые рекорды.

Смотрите также В этих странах Европы самые чистые пляжи: одна из них лежит на берегу Черного моря

Почему страны в регионе Балкан являются самыми грязными в Европе?

Диоксид серы в зимние месяцы здесь может быть более чем в 30 раз больше, чем в Западной Европе,

– пояснил профессор Андре Превот из Института Паула Шеррера в Швейцарии.

Особенно страдают жилые районы: дым от сжигания древесины, угля и мусора, запах гриля и угар от отопления буквально окутывают улицы. По оценкам, около 3300 человек ежегодно преждевременно умирают от загрязнения частицами в Боснии и Герцеговине.

Исследование проводили на ходу: специальный фургон с датчиками проезжал по Сараево зимой, фиксируя дым в жилых кварталах. Оказалось, что загрязнение превышает рекомендованные ВОЗ нормы в 66 процентов, а в некоторых местах в восемь раз. И хотя запахи гриля или древесного дыма кажутся обыденными, они являются частью опасной смеси канцерогенов, что делает воздух в регионе одним из самых вредных в Европе.

Смотрите также 3 самых чистых пляжа в мире, которые удивят: один из них может стать мечтой

Как загрязненный воздух влияет на здоровье человека?

Загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами PM2.5 и PM10, озоном (O3), диоксидом азота (NO2) и диоксидом серы (SO2), имеет серьезное влияние на здоровье человека. Самые опасные – это мелкие частицы PM2.5, которые проникают глубоко в легкие и кровеносную систему, вызывая респираторные заболевания, сердечно-сосудистые проблемы и преждевременную смерть, объясняет Европейское агентство по окружающей среде/

Загрязнение воздуха также является значительным фактором развития рака, в частности рака легких. В 2023 году более 94 процентов городского населения Европы подвергались воздействию концентраций PM2.5, превышающих рекомендованные ВОЗ нормы, подчеркивая актуальность борьбы за чистый воздух для сохранения здоровья людей.

Какая страна является самой чистой в мире?