Коли ми говоримо про найбрудніші місця світу, на думку одразу спадають Делі чи Пекін. Але нове дослідження показало, що у серці Європи, а саме на Балканах, забруднення повітря взимку може перевищувати рівні Пекіна, а деякі дні навіть потрапляти до світових рекордів.

Дивіться також У цих країнах Європи найчистіші пляжі: одна з них лежить на березі Чорного моря

Чому країни у регіоні Балкан є найбруднішими в Європі?

Діоксид сірки у зимові місяці тут може бути в понад 30 разів більшим, ніж у Західній Європі,

– пояснив професор Андре Превот із Інституту Паула Шеррера у Швейцарії.

Особливо страждають житлові райони: дим від спалювання деревини, вугілля та сміття, запах гриля та чад від опалення буквально огортають вулиці. За оцінками, близько 3300 людей щороку передчасно помирають від забруднення частинками у Боснії та Герцеговині.

Дослідження проводили на ходу: спеціальний фургон із датчиками проїжджав по Сараєво взимку, фіксуючи дим у житлових кварталах. Виявилось, що забруднення перевищує рекомендовані ВООЗ норми у 66 відсотків, а в деяких місцях у вісім разів. І хоча запахи гриля чи деревного диму здаються буденними, вони є частиною небезпечної суміші канцерогенів, що робить повітря у регіоні одним із найшкідливіших у Європі.

Дивіться також 3 найчистіші пляжі у світі, які здивують: один з них може стати мрією

Як забруднене повітря впливає на здоров'я людини?

Забруднення повітря, особливо дрібними частинками PM2.5 та PM10, озоном (O3), діоксидом азоту (NO2) та діоксидом сірки (SO2), має серйозний вплив на здоров'я людини. Найнебезпечніші – це дрібні частинки PM2.5, які проникають глибоко в легені та кровоносну систему, спричиняючи респіраторні захворювання, серцево-судинні проблеми та передчасну смерть, пояснює European Environment Agency/

Забруднення повітря також є значним фактором розвитку раку, зокрема раку легенів. У 2023 році понад 94 відсотків міського населення Європи піддавалися впливу концентрацій PM2.5, що перевищували рекомендовані ВООЗ норми, підкреслюючи актуальність боротьби за чисте повітря для збереження здоров'я людей.

Яка країна є найчистішою у світі?