Отпуск может стать испытанием: где этим летом туристов ждет экстремальная жара

Путешественникам, которые плохо переносят высокие температуры, рекомендуют тщательно планировать поездки этим летом. Эксперты предупреждают: в некоторых популярных туристических регионах жара может быть настолько сильной, что отдых лучше перенести на более прохладные месяцы.

Эксперты отмечают беспрецедентный рост температур во многих уголках планеты, что вынуждает туристов вносить изменения в свои планы. Как сообщает РБК-Украина, сочетание глобального потепления и климатических аномалий создает серьезные угрозы для здоровья отдыхающих.

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Какие туристические направления станут самым большим испытанием этим летом?

В список самых жарких направлений попали Египет, а также страны Персидского залива – в частности, ОАЭ и Катар. Температурные рекорды здесь фиксируются уже с мая. В июле и августе днём температура часто превышает +45 градусов, а в отдельные дни приближается к +50. Из-за высокой влажности у побережья организму сложнее охлаждаться, что повышает риск перегрева.

Среди направлений, где ожидается сильная жара, также оказались популярные страны Средиземноморья: Испания, Италия и Греция. Метеорологи прогнозируют новые волны антициклонов. В таких регионах, как Сицилия и Андалусия, температура может подниматься до +44 градусов. Дополнительной проблемой остается засуха, которая увеличивает риск масштабных лесных пожаров.

Еще одним сложным направлением для летних путешествий называют Азию. Из-за влияния погодных явлений в регионе царит сухая жара – температура может превышать +45 градусов. Даже ночью в курортных районах воздух часто не остывает ниже +30 градусов, что затрудняет отдых.

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Чем опасна сильная жара для туристов?

Экстремальные температуры могут привести к тепловому удару даже во время обычных прогулок. При жаре свыше +40 градусов организм быстро теряет жидкость, что может вызвать головокружение, тошноту и нагрузку на сердце. Кроме того, из-за массового использования кондиционеров в некоторых странах возможны перебои с электроэнергией.

Во время аномальной жары не стоит забывать о базовых правилах, которые помогут избежать ухудшения самочувствия / фото Canva

Также в популярных туристических местах могут ограничивать доступ к открытым локациям в самые жаркие часы. Если отложить поездку невозможно, туристам советуют: