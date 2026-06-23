На море не каждую неделю можно съездить, но расстраиваться не стоит. Ведь совсем недалеко от города можно найти замечательные места для купания и отдыха у воды.

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Где в Киеве можно бесплатно отдохнуть у водоёма?

Озеро Блакитное, Подгорцы

Голубое озеро – популярное место для летнего отдыха недалеко от Киева. Водоем известен своей чистой голубой водой, песчаным пляжем и пологим входом в воду. На территории есть как бесплатная пляжная зона с раздевалками и местами для отдыха, так и платный благоустроенный пляж с шезлонгами, волейбольными площадками, рестораном, баром и кальян-баром. Это прекрасное место для отдыха с друзьями или семьей в течение всего дня.

Добраться можно на автомобиле: около 15 минут от Киева по Обуховской трассе в направлении села Подгорцы. Также на общественном транспорте: от станции метро "Выдубичи" на автобусах №789 или №309 до остановки "село Подгорцы".

Где находится озеро: смотреть на картах

Озеро Вербное

Озеро Вербное – это один из самых живописных водоемов Оболонского района Киева. Оно известно чистой водой, живописными берегами и обилием зелени. Своё название озеро получило благодаря ивам, которые растут вдоль берегов и создают уютную атмосферу для отдыха.

На северном берегу обустроен пляж с современной инфраструктурой, где можно загорать, купаться и проводить время у воды. Озеро также популярно среди рыбаков, ведь здесь водятся щука, окунь, карась, лещ, красноперка и другие виды рыб. Рядом находятся прогулочные зоны, набережная, кафе и веломаршруты, поэтому отдых у озера легко совместить с прогулкой по Оболони.

Озеро находится в Оболонском районе Киева. Удобнее всего добраться от станций метро "Оболонь" или "Минская" пешком или на общественном транспорте в направлении улицы Приозерной. Для автомобилистов рядом есть удобные подъезды и места для парковки.

Где находится озеро: смотрите на картах

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Голубое озеро, Горенка

Голубое озеро в Горенке – живописный водоем на окраине Пуща-Водицкого леса, образовавшийся на месте бывшего глиняного карьера. Озеро привлекает прозрачной водой голубого оттенка, красивыми пейзажами и спокойной атмосферой для отдыха на природе. Здесь можно купаться, загорать, рыбачить или устроить пикник у воды.

Для посетителей доступен благоустроенный пляж "Лазурный" с зонами отдыха и беседками, а также бесплатные участки для тех, кто предпочитает отдыхать ближе к природе. Рядом расположен Пуща-Водицкий лес, где можно прогуляться по живописным тропинкам и насладиться тишиной среди деревьев.

На автомобиле ехать около 20 – 25 минут от Киева по трассе Е-373 в направлении села Горенка. Можно добраться на автобусе № 719 от станции метро "Нивки" до Горенки, после чего нужно пройти пешком до озера.

Где находится озеро: смотрите на картах