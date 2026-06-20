Мы собрали подборку бесплатных мест в окрестностях Львова, где туристов ждут благоустроенные пляжи, живописные водоемы и уютные зоны для отдыха на природе.

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Бесплатные водоёмы в окрестностях Львова

Озеро "Корса" в Брюховичах

С 2025 года озеро "Корса" стало доступным для отдыха после почти десятилетнего перерыва. Ранее водоем незаконно находился в частной собственности, однако забор вокруг него демонтировали. Теперь все желающие могут бесплатно отдыхать у озера на улице Курортной, 20а в Брюховичах.

Расположение озера Брюховичи: смотреть на картах

Городской пруд в Золочеве

В парке "Здоровье" в Золочеве обустроен городской пляж у местного пруда. Отдыхать здесь могут все желающие без какой-либо платы за вход.

Расположение городского пруда в Золочеве: смотреть на картах

Городское озеро в Дрогобыче

В парке имени Богдана Хмельницкого в Дрогобыче обустраивают пляжную зону у городского озера. Это место станет ещё одним местом для летнего отдыха жителей и гостей города. Вход к водоёму остаётся бесплатным.

Расположение парка в Дрогобыче: смотреть на картах

Пруды в Ивано-Франково

В 27 километрах от Львова, в Яворовском районе, расположены пруды в поселке Ивано-Франково. Здесь отдыхающие могут провести время на диком песчаном пляже и насладиться природой вдали от городского шума.

Расположение прудов в Ивано-Франковом: смотреть на картах

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Озеро "Молодежное" в Перемышлянах

Искусственное озеро расположено примерно в 47 километрах от Львова. У водоема обустроена пляжная зона и парковка для автомобилей. Вход на пляж и пользование парковкой бесплатны.

Расположение озера в Перемышлянах: смотреть на картах