Ми зібрали добірку безкоштовних локацій поблизу Львова, де на туристів чекають облаштовані пляжі, мальовничі водойми та комфортні зони для відпочинку на природі.

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Безкоштовні водойми поблизу Львова

Озеро "Корса" у Брюховичах

Із 2025 року озеро "Корса" стало доступним для відпочинку після майже десятирічної перерви. Раніше водойма незаконно перебувала у приватній власності, однак паркан довкола неї демонтували. Тепер усі охочі можуть безкоштовно відпочивати біля озера на вулиці Курортній, 20а у Брюховичах.

Розташування озера Брюховичі: дивитись на картах

Міський став у Золочеві

У парку "Здоров'я" в Золочеві облаштований міський пляж біля місцевого ставу. Відпочивати тут можуть усі охочі без жодної плати за вхід.

Розташування міського ставу у Золочеві: дивитись на картах

Міське озеро у Дрогобичі

У парку імені Богдана Хмельницького у Дрогобичі облаштовують пляжну зону біля міського озера. Локація стане ще одним місцем для літнього відпочинку жителів та гостей міста. Вхід до водойми залишається безкоштовним.

Розташування парку у Дрогобичі: дивитись на картах

Ставки в Івано-Франковому

За 27 кілометрів від Львова, на Яворівщині, розташовані ставки в селищі Івано-Франкове. Тут відпочивальники можуть провести час на дикому піщаному пляжі та насолодитися природою подалі від міського шуму.

Розташування ставків в Івано-Франковому: дивитись на картах

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Озеро "Молодіжне" у Перемишлянах

Штучне озеро розташоване приблизно за 47 кілометрів від Львова. Біля водойми облаштована пляжна зона та паркінг для автомобілів. Вхід на пляж і користування парковкою є безкоштовними.

Розташування озера у Перемишлянах: дивитись на картах