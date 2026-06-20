Ми зібрали добірку безкоштовних локацій поблизу Львова, де на туристів чекають облаштовані пляжі, мальовничі водойми та комфортні зони для відпочинку на природі.
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Безкоштовні водойми поблизу Львова
- Озеро "Корса" у Брюховичах
Із 2025 року озеро "Корса" стало доступним для відпочинку після майже десятирічної перерви. Раніше водойма незаконно перебувала у приватній власності, однак паркан довкола неї демонтували. Тепер усі охочі можуть безкоштовно відпочивати біля озера на вулиці Курортній, 20а у Брюховичах.
Розташування озера Брюховичі: дивитись на картахЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Міський став у Золочеві
У парку "Здоров'я" в Золочеві облаштований міський пляж біля місцевого ставу. Відпочивати тут можуть усі охочі без жодної плати за вхід.
Розташування міського ставу у Золочеві: дивитись на картах
- Міське озеро у Дрогобичі
У парку імені Богдана Хмельницького у Дрогобичі облаштовують пляжну зону біля міського озера. Локація стане ще одним місцем для літнього відпочинку жителів та гостей міста. Вхід до водойми залишається безкоштовним.
Розташування парку у Дрогобичі: дивитись на картах
- Ставки в Івано-Франковому
За 27 кілометрів від Львова, на Яворівщині, розташовані ставки в селищі Івано-Франкове. Тут відпочивальники можуть провести час на дикому піщаному пляжі та насолодитися природою подалі від міського шуму.
Розташування ставків в Івано-Франковому: дивитись на картах
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- Озеро "Молодіжне" у Перемишлянах
Штучне озеро розташоване приблизно за 47 кілометрів від Львова. Біля водойми облаштована пляжна зона та паркінг для автомобілів. Вхід на пляж і користування парковкою є безкоштовними.
Розташування озера у Перемишлянах: дивитись на картах