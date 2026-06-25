Фахівці фіксують безпрецедентне підвищення температур у багатьох куточках планети, що змушує туристів коригувати свої плани. Як повідомляє РБК-Україна, поєднання глобального потепління та кліматичних аномалій створює серйозні загрози для здоров'я відпочивальників.

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Які туристичні напрямки стануть найбільшим випробуванням цього літа?

До списку найспекотніших напрямків потрапили Єгипет, а також країни Перської затоки – зокрема ОАЕ та Катар. Температурні рекорди тут фіксують уже з травня. У липні та серпні вдень температура часто перевищує + 45 градусів, а в окремі дні наближається до + 50. Через високу вологість біля узбережжя організму складніше охолоджуватися, що підвищує ризик перегріву.

Серед напрямків, де очікують сильну спеку, також опинилися популярні країни Середземномор'я: Іспанія, Італія та Греція. Метеорологи прогнозують нові хвилі антициклонів. У регіонах на кшталт Сицилії та Андалусії температура може підніматися до + 44 градусів. Додатковою проблемою залишається посуха, яка збільшує ризик масштабних лісових пожеж.

Ще одним складним напрямком для літніх подорожей називають Азію. Через вплив погодних явищ у регіоні панує суха спека – температура може перевищувати + 45 градусів. Навіть вночі у курортних районах повітря часто не охолоджується нижче + 30 градусів, що ускладнює відпочинок.

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Чим небезпечна сильна спека для туристів?

Екстремальні температури можуть призвести до теплового удару навіть під час звичайних прогулянок. За спеки понад + 40 градусів організм швидко втрачає рідину, що може викликати запаморочення, нудоту та навантаження на серце. Крім цього, через масове використання кондиціонерів у деяких країнах можливі перебої з електроенергією.

Під час аномальної спеки не варто забувати про базові правила, які допоможуть уникнути поганого самопочуття / фото Canva

Також у популярних туристичних місцях можуть обмежувати доступ до відкритих локацій у найспекотніші години. Якщо відкласти поїздку неможливо, туристам радять: