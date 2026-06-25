Эксперты отмечают беспрецедентный рост температур во многих уголках планеты, что вынуждает туристов вносить изменения в свои планы. Как сообщает РБК-Украина, сочетание глобального потепления и климатических аномалий создает серьезные угрозы для здоровья отдыхающих.

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Какие туристические направления станут самым большим испытанием этим летом?

В список самых жарких направлений попали Египет, а также страны Персидского залива – в частности, ОАЭ и Катар. Температурные рекорды здесь фиксируются уже с мая. В июле и августе днём температура часто превышает +45 градусов, а в отдельные дни приближается к +50. Из-за высокой влажности у побережья организму сложнее охлаждаться, что повышает риск перегрева.

Среди направлений, где ожидается сильная жара, также оказались популярные страны Средиземноморья: Испания, Италия и Греция. Метеорологи прогнозируют новые волны антициклонов. В таких регионах, как Сицилия и Андалусия, температура может подниматься до +44 градусов. Дополнительной проблемой остается засуха, которая увеличивает риск масштабных лесных пожаров.

Еще одним сложным направлением для летних путешествий называют Азию. Из-за влияния погодных явлений в регионе царит сухая жара – температура может превышать +45 градусов. Даже ночью в курортных районах воздух часто не остывает ниже +30 градусов, что затрудняет отдых.

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Чем опасна сильная жара для туристов?

Экстремальные температуры могут привести к тепловому удару даже во время обычных прогулок. При жаре свыше +40 градусов организм быстро теряет жидкость, что может вызвать головокружение, тошноту и нагрузку на сердце. Кроме того, из-за массового использования кондиционеров в некоторых странах возможны перебои с электроэнергией.

Во время аномальной жары не стоит забывать о базовых правилах, которые помогут избежать ухудшения самочувствия / фото Canva

Также в популярных туристических местах могут ограничивать доступ к открытым локациям в самые жаркие часы. Если отложить поездку невозможно, туристам советуют: