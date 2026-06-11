Рай для интровертов: эксперты назвали 5 самых спокойных пляжей мира

Как ни парадоксально, но до сих пор есть пляжи, где можно отдохнуть без лишнего шума и толп. И именно о таких мы расскажем далее. Они определенно придутся по душе тем, кто действительно хочет перезагрузиться во время летнего отпуска.

Аналитики JB.com поделились результатами свежего исследования с порталом Travel + Leisure. Оно пролило свет на уголки нашей планеты, где можно уединиться и отдохнуть от шумных мегаполисов.

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На каких пляжах можно отдохнуть от шума мегаполисов?

Возглавил этот экзотический рейтинг остров Миникой (Minicoy Island). Этот уютный уголок суши спрятался в Аравийском море у юго-западного побережья Индии и входит в состав архипелага Лакшадвип. Своей невероятной тишиной и безлюдностью остров обязан строгой системе выдачи разрешений, которая ограничивает количество посетителей, а также изнурительному 18-часовому путешествию на лодке, что мгновенно отпугивает случайных туристов.

Как выглядит остров Миникой с воздуха: смотрите видео

Самые спокойные пляжи вознаграждают тех путешественников, которые готовы променять удобство на одиночество. 45-минутный поход или прогулка на лодке – это не наказание. Это фильтр. Люди, которые прилагают усилия, – это те, кто действительно хочет там быть. Вот почему эти пляжи воспринимаются иначе. Не потому, что песок там белее или вода прозрачнее. Путешествие уже отсеяло всех, кто не относился к этому опыту серьезно. То, что осталось, – это пляж, полный людей, которые действительно его ценят,

– аналитик по путешествиям компании JB.com.

Несмотря на свою удаленность, Минико не является абсолютной тайной для мира. Ежемесячно этот остров ищут в интернете около 78 000 человек, а на популярной платформе Tripadvisor путешественники оставили более 80 отзывов, оценив локацию на впечатляющие 4,9 баллов из 5 возможных. При этом здесь есть только четыре варианта жилья для ночлега, что гарантирует отсутствие толп. По данным Администрации союзной территории Лакшадвип, кроме классического каякинга и снорклинга, гости острова могут подняться на величественный маяк, построенный еще в 1885 году, или устроить незабываемую поездку сквозь густые кокосовые рощи.

Обратите внимание! Для посещения острова Миникой действует специальная разрешительная система, поэтому планировать поездку стоит заранее.

Белоснежные пейзажи Австралии и другие лидеры рейтинга

Серебряную медаль в списке самых тихих уголков планеты завоевал знаменитый пляж Уайтхейвен (Whitehaven Beach) в Австралии, расположенный на территории Национального парка островов Уитсанди у побережья Квинсленда. Добраться сюда можно только на лодке или гидросамолете. Здесь вы не найдете ресторанов, шумных баров или пляжных клубов – только кристально чистую воду и уникальный белый песок, который на 98 процентов состоит из чистого кремнезема.

Пляж Уайтхейвен расположен на территории Национального парка островов Витсанди: смотрите видео

Третье место заняла живописная бухта Кала Голорице (Cala Goloritze) в Италии, четвертое место досталось скрытому пляжу Пасяча (Pasjaca Beach) в Хорватии, а замыкает топ-5 солнечный пляж Теколоте (Playa Tecolote) в Мексике.

Если вы давно мечтали об отдыхе, где ваши мысли не будет прерывать шум цивилизации, эти заповедные уголки созданы именно для вас. Отважьтесь на сложный путь, ведь настоящая красота открывается только тем, кто готов преодолевать препятствия ради своей мечты!

Уникальные уголки планеты для уединенного отдыха

Для тех, кто ищет не просто тишину, но и безупречную экологичность, мировые рейтинги предлагают локации с кристально чистой водой и уникальной фауной. В частности, лидером среди самых чистых побережий планеты стал мексиканский остров Исла-Пасьон, а в Европе первенство удерживает знаменитый розовый пляж Элафониси на Крите. Узнать больше об этих и других заповедных уголках можно в подборке о самых чистых пляжах мира.

Если же вы планируете путешествие, где красота природы сочетается с полной перезагрузкой, обратите внимание на такие удивительные побережья: