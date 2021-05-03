Чаще всего это зарядные устройства, одежда, косметика, книги и сувениры. Но как объяснить то, когда оставляют, например, чучело настоящего попугая, или драгоценное ожерелье?

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Забывать в гостиницах книги – уже традиция. Несколько лет назад список забытых в отелях книг возглавил любовный роман Эрики Джеймс "50 оттенков серого".

Довольно часто в гостиничных номерах можно найти обручальные кольца, что удивительно, оба.

Самые необычные вещи, что постояльцы забывали – урна с прахом умершего и ребенок, который имел 1,5 года. Мальчика забыли в номере родители, что спешили на собственную свадьбу.

Собак и кошек – забывают нередко, а вот в одном из британских отелей турист забыл карликовую свинью.

Также в списке есть магический кристалл, дорогая дизайнерская одежда для собак, дерево "бонсай" в горшке, костюм человека-паука, грудной имплантат и протез ноги. Среди вещей, назначение которых трудно объяснить – набор из 50 стеклянных искусственных глаз синего цвета.

Отметим, некоторые "счастливчики" поделились фотографиями из своих путешествий, когда что-то пошло не так. Эти пользователи точно знают, что такое чувство юмора!