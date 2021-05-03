Найчастіше це зарядні пристрої, одяг, косметика, книги та сувеніри. Але як пояснити те, коли залишають, наприклад, опудало справжнього папуги, або дорогоцінне намисто?

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Забувати в готелях книги – вже традиція. Декілька років тому список забутих в готелях книг очолив любовний роман Еріки Джеймс "50 відтінків сірого".

Досить часто в готельних номерах можна знайти обручки, що дивно, обидві.

Найнезвичайніші речі, які постояльці забували – урна з прахом померлого і дитина, яка мала 1,5 року. Хлопчика забули в номері батьки, що поспішали на власне весілля.

Собак та кішок – забувають нерідко, а от в одному з британських готелів турист забув карликову свиню.

Також в списку є магічний кристал, дорогий дизайнерський одяг для собак, дерево "бонсай" в горщику, костюм людини-павука, грудний імплантат і протез ноги. Серед речей, призначення яких важко пояснити – набір з 50 скляних штучних очей синього кольору.

Відзначимо, деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей, коли щось пішло не так. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!