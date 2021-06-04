Самые популярные вершины Украинских Карпат: какие горы стоит покорить этим летом

Вершины Украинских Карпат могут быть разными, но то, что не оставят равнодушным никого – это точно. И хотя горы привлекательные в любое время года, летом их покорять безопаснее всего, да и виды тоже отличаются.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку из 5 самых популярных вершин, которые стоит покорить. Поэтому не медлите, собирайте снаряжение и отправляйтесь в поход!

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Поп Иван Черногорский

Одной из самых высоких вершин Черногорского хребта является эта гора, достигающая 2 028 метра. Она расположена на юго-восточной части массива Черногора на границе двух областей: Закарпатской и Ивано-Франковской. С вершины Попа Ивана открываются живописные панорамы на Говерлу, Бребенескул, Петрос, Гутин Томнатик и на гору Ребра.

Ее изюминка – каменная обсерватория, которую в 30-х годах XX века построили поляки. Недавно, она была частично восстановлена для туристических нужд. Ярым путешественникам она известна под названием "Белый Слон".

Петрос

Гора высотой 2 020 метра расположена в северо-западной части массива между горами Шешул и Говерлой. Характеризуется крутыми склонами, поэтому опытные туристы не рекомендуют ходить сюда без специального снаряжения.

Нередко ее называют "Грозовая гора". Все потому что в непогоду в эти места всегда бьют молнии, а шквальный ветер ломает и сносит все здания на горе. На самом деле этот маршрут довольно сложный, но стоит восхождения.

Бребенескул Вторая среди самых высоких гор Карпат (2 038 метра). Она расположена на середине Черногорского хребта, между горами Мунчель и Ребра. С гуцульского диалекта название переводится как "выпуклый", что полностью характеризует форму вершины. Считается одной из самых красивых вершин на позвоночнике: из-за особого расположения и климата на ее склонах весь год может лежать снег, даже летом. Недалеко от нее находится самое большое высокогорное озеро Украины – Бребенескул. Гутин Томнатик Вершина расположена в Раховском районе и достигает 2 016 метра. Она является двухтысячником Чорногоры и частью Карпатского биосферного заповедника. Часто ее обходят при подъеме на Бребенескул, но не советуем так делать, ведь здешняя природа поражает. По дороге сюда можно найти озеро Бребенескул. Обратите внимание Отдых в горах: самые популярные туристические локации Карпат весной Говерла

Какая же подборка без самой высокой горы Украины (2 061 метра). Да, ее покорили еще далеко не все! Однако в летнее время года людей здесь очень много, особенно в выходные. Поэтому желающим насладиться тишиной, пейзажами и сделать красивые фото, нужно выбирать будни.

Интересно, что на вершине установлен каменный монумент в форме трезубца и заложены капсулы с землей из всех областей Украины. Кстати, один из источников Прута берет свое начало именно в подножии горы, а рядом расположены живописные водопады.

Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Удачного восхождения!