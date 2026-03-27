Построенный на краю скалы: топ самых красивых театров мира, один из которых можно увидеть в Украине
- Самые красивые театры мира включают одесский национальный академический театр оперы и балета, Театр Колон в Буэнос-Айресе и Дубайскую оперу.
- Минак в Британии, расположен на краю скалы, известен своими впечатляющими видами и уникальной атмосферой.
Театр, где слышен шум океана, сцена на воде для зрителей и залы, освещенные только естественным светом – это не выдумка, а реальная локация. Ниже смотрите подборку самых красивых.
27 марта – Международный день театра. Со ссылкой на Frommers, мы покажем вам самые красивые театры мира и расскажем интересные факты об их создании и истории.
Где расположены и как выглядят самые красивые театры мира?
- Одесса, Украина – одесский национальный академический театр оперы и балета. Открытый в 1810-х годах, театр имеет одну из крупнейших оперных сцен Украины и уникальные интерьеры, где сочетаются классический и современный стиль.
- Прага, Чехия – театр построен на берегу Влтавы благодаря средствам патриотов. После пожара 1881 года открыт в новой роскошной форме.
Национальный театр в Праге / фото Википедии
- Буэнос-Айрес, Аргентина – театр Колон считается одним из лучших оперных театров мира. Здесь изготавливают костюмы и декорации собственными мастерскими прямо в подвале.
- Дубай, ОАЭ – дубайская опера. Здание 2016 года в форме доу трансформируется из театра в банкетный зал, с крыши открывается вид на фонтан и Бурдж-Халифа.
- Барселона, Испания – Palau de la Musica Catalana. Единственный концертный зал в Европе, полностью освещен естественным светом. Внутри есть витражи и золото, символизирующие солнце и небо.
- Мехико, Мексика – Palacio de Bellas Artes. Сочетает театр и музей. Знаменит фресками Диего Риверы и событиями, посвященными столетию независимости Мексики.
- Париж, Франция – опера Гарнье в форме подковы с огромными потолочными фресками Шагала.
Одним из самых необычных театров является Минак в Корноулле в Британии, который расположен прямо на краю скалы, и его виды настолько впечатляющие, что легко отвлекают от самого спектакля, рассказывает CNN. Шум волн Атлантического океана добавляет особой атмосферы и даже может "заглушить" забытые включенные телефоны зрителей.
Театр Минак в Корноулле / фото TripAdvisor
Идея создания театра принадлежит Ровени Кейд, которая сначала позволила местной труппе выступать в своем саду. В 1932 году вместе с садовником она вручную перенесла тонны камней с пляжа и обустроила полноценную сцену. Сегодня театр работает сезонно, спектакли проходят с июня по сентябрь, но сама локация открыта для посетителей в течение всего года.
