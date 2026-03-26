Может стать вашим путешествием мечты: какие уголки мира больше всего поражают красотой в 2026 году

Стал известен список самых красивых мест мира на 2026 год. На первом месте оказался горный регион Пикос-де-Европа в Испании. Он восхищает невероятным разнообразием ландшафтов: драматические скалы, зеленые долины, горные озера и средневековые деревни.

Time Out опубликовал рейтинг самых красивых мест мира на 2026 год. В топ вошли десятки впечатляющих локаций со всего мира. От малоизвестных уголков до популярных туристических направлений.

Смотрите также Какая страна возглавила рейтинг, как самая чистая в мире: на каком месте оказалась Украина

Какие страны вошли в список самых красивых мест мира 2026?

20. Западный Корк, Ирландия – живописный регион с уютными деревнями и невероятными пейзажами.

19. Лиллафюред, Венгрия – небольшой городок среди гор с водопадами и садами.

18. Озерный край, Финляндия – тысячи озер, сауны и спокойная северная природа.

17. Хазянг, Вьетнам – идеальное место для путешествий серпантинами среди гор.

16. Нью-Форест, Англия – древние леса и дикие пони.

15. Чокекирао, Перу – древний город среди гор с захватывающими видами.

14. Red Rocks, США – уникальный амфитеатр прямо среди скал.

13. Брекон-Биконс, Уэльс – национальный парк с водопадами и долинами.

12. Остров Диско, Гренландия – арктические пейзажи, которые не похожи ни на что другое.

11. Собор Святого Иоанна, Мальта – роскошная барочная архитектура.

10. Долина Пунакха, Бутан – живописные рисовые поля и горные пейзажи.

9. Водопад Виктория – один из самых впечатляющих водопадов в мире.

8. Капо Теста, Сардиния – скалы и бирюзовое море.

7. Старый город Болоньи, Италия – средневековая атмосфера и гастрономическая столица.

6. Алсвотер, Англия – одно из самых красивых озер страны.

5. Биг-Сур, США – дикие побережья и океанские пейзажи.

4. Долина Дору, Португалия – виноградники и старинные города.

3. Библиотека Моргана, Нью-Йорк – изящное культурное пространство с уникальной историей.

2. Национальный парк Комодо, Индонезия – экзотическая природа и розовые пляжи.

Смотрите также Невероятная природа и незабываемые пейзажи: топ 10 причин выбрать Швецию для следующего путешествия

Какая локация оказалась на первом месте?

Первое место занял горный регион Пикос-де-Европа в Испании, который эксперты назвали локацией, вызывающей самые сильные эмоции и чувство восхищения. Регион поразил экспертов прежде всего разнообразием ландшафтов. На относительно компактной территории здесь сочетаются отвесные известняковые горы, глубокие ущелья, зеленые долины и густые леса, рассказывает Parade.

Эти горы формировались тысячелетиями под влиянием ледников, поэтому сегодня имеют резкие, почти фантастические формы, которые контрастируют с мягкими природными пейзажами вокруг. Отдельного внимания заслуживают альпийские озера, в частности Ковадонга. Часто их окутывает туман, что создает атмосферу покоя и одновременно добавляет местности загадочности.

Еще одна причина высокой оценки – это гармоничное сочетание природы и человеческой жизни. В горах расположены старинные села, где до сих пор сохраняется традиционный уклад. Каменные дома, узкие улицы и многовековые обычаи создают ощущение, будто время здесь почти остановилось. Регион также отличается богатым животным миром. В отдаленных районах обитают волки и кантабрийские бурые медведи, а также более распространенные виды, как горные козы, орлы и грифы.

Какие еще локации Испании стоит увидеть туристу?