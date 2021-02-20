На берегу Тихого океана в северо-западной части Перу расположен небольшой городок Пуэрто-Чикама. Это место уникально тем, что у его побережья образуются самые длинные морские волны в мире.

Под длиной волны понимается расстояние, пройденное ее гребнем, а не протяженность самого гребня. Хотя его величина тоже немалая.

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Почему появляются длинные волны

Появление таких волн обусловлено холодным перуанским течением, которое омывает побережье Перу с юга на север, а также направлением движения воздушных масс и рельефом береговой линии в этом месте.



Волны Чикама в Перу идеально идут одна за другой / Фото amusingplanet

Волны, высотой до 2 метров, идеально следуют одна за другой и практически никогда не соединяются. Волны меньше 1 метра в высоту, обычно медленные и слабые.



Самая длинная в мире волна Чикама в Перу / Фото amusingplanet

Здесь формируются самые длинные и оптимальные левосторонние волны на планете. Они могут пройти расстояние более 4 километров – от скалистого мыса Малабриго до пирса на побережье.



Волна Чикама может преодолеть 4 километра / Фото amusingplanet

Кто впервые заметил такое природное явление

В 1965 году гавайский серфер Чак Шипман пролетал на самолете и увидел очень длинную левостороннюю волну. Он расспросил пилота об этих местах, а когда вернулся домой, Шипман принялся изучать карты Перу и особенности местного волнообразования.



Волна Чикама в Перу защищена законом / Фото amusingplanet

Определив несколько перспективных участков береговой линии, Чак связался с друзьями в Перу и попросил их изучить побережье "в живую". С тех пор Чикама – популярное место для серферов.



Чикама – популярное место для серферов / Фото amusingplanet

Защищена законом

Волна Чикама стала первой волной в мире, которую защищает закон Перу. На расстоянии 1 километра от места, где образуется такое удивительное явление, запрещено что-либо строить. Считается, что это может повредить волнам.

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