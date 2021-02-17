Лалолало – красивое и живописное озеро на острове Увеа, которое является территорией Франции. Со всех сторон водоем окружают мощные 30-метровые утесы, которые образуют практически идеальный круг.

Кратерное озеро Лалолало образовалось в результате провала старых кальдер. Всего на острове есть 5 таких озер. Лалолало – самое большое и очень глубокое. Его глубина достигает 80 метров.

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Заповедная зона

Уникальная местность вокруг озера объявлена заповедной зоной. Здесь категорически запрещено рубить деревья или заниматься тем, что может нанести вред природе.

Возле озера обитает множество тропических птиц. А окружающий лес – чудесный природный уголок, который сохранился в первозданном виде.

Кратерное озеро Лалолало на острове Увеа во Франции / Фото sailblogs и travel2unlimited

Идеально круглое озеро Лалолало: смотрите видео SHORT CLIP

В воде нашли боеприпасы

Во время погружений с аквалангом в озере обнаружили сброшенные боеприпасы времен Второй мировой войны.

Погружение в чернильные воды озера Лалолало: видео Outside TV