Вулканическое озеро Лалолало в Тихом океане удивляет своей формой: захватывающие фото, видео
Лалолало – красивое и живописное озеро на острове Увеа, которое является территорией Франции. Со всех сторон водоем окружают мощные 30-метровые утесы, которые образуют практически идеальный круг.
Источник:Википедия
Кратерное озеро Лалолало образовалось в результате провала старых кальдер. Всего на острове есть 5 таких озер. Лалолало – самое большое и очень глубокое. Его глубина достигает 80 метров.
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Заповедная зона
Уникальная местность вокруг озера объявлена заповедной зоной. Здесь категорически запрещено рубить деревья или заниматься тем, что может нанести вред природе.
Возле озера обитает множество тропических птиц. А окружающий лес – чудесный природный уголок, который сохранился в первозданном виде.
Кратерное озеро Лалолало на острове Увеа во Франции / Фото sailblogs и travel2unlimited
Идеально круглое озеро Лалолало: смотрите видео SHORT CLIP
В воде нашли боеприпасы
Во время погружений с аквалангом в озере обнаружили сброшенные боеприпасы времен Второй мировой войны.
Погружение в чернильные воды озера Лалолало: видео Outside TV
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