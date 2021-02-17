Вулканічне озеро Лалолало в Тихому океані дивує своєю формою: захопливі фото, відео
Лалолало – красиве та мальовниче озеро на острові Увеа, яке є територією Франції. З усіх боків водойму оточують могутні 30-метрові кручі, що утворюють практично ідеальне коло.
Джерело:Вікіпедія
Кратерне озеро Лалолало утворилося в результаті провалу старих кальдер. Загалом на острові є 5 таких озер. Лалолало – найбільше і дуже глибоке. Його глибина досягає 80 метрів.
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Заповідна зона
Унікальна місцевість навколо озера оголошена заповідною зоною. Тут категорично заборонено рубати дерева, або займатися тим, що може завдати шкоду природі.
Біля озера мешкає безліч тропічних птахів. А навколишній ліс – чудовий природний куточок, який зберігся в первозданному вигляді.
Кратерне озеро Лалолало на острові Увеа у Франції / Фото sailblogs і travel2unlimited
Ідеально кругле озеро Лалолало: дивіться відео SHORT CLIP
У воді знайшли боєприпаси
Під час занурень з аквалангом в озері виявили скинуті боєприпаси часів Другої Світової війни.
Занурення у чорнильні води озера Лалолало: відео Outside TV
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