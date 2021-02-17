Лалолало – красиве та мальовниче озеро на острові Увеа, яке є територією Франції. З усіх боків водойму оточують могутні 30-метрові кручі, що утворюють практично ідеальне коло.

Кратерне озеро Лалолало утворилося в результаті провалу старих кальдер. Загалом на острові є 5 таких озер. Лалолало – найбільше і дуже глибоке. Його глибина досягає 80 метрів.

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Заповідна зона

Унікальна місцевість навколо озера оголошена заповідною зоною. Тут категорично заборонено рубати дерева, або займатися тим, що може завдати шкоду природі.

Біля озера мешкає безліч тропічних птахів. А навколишній ліс – чудовий природний куточок, який зберігся в первозданному вигляді.

Кратерне озеро Лалолало на острові Увеа у Франції / Фото sailblogs і travel2unlimited

Ідеально кругле озеро Лалолало: дивіться відео SHORT CLIP

У воді знайшли боєприпаси

Під час занурень з аквалангом в озері виявили скинуті боєприпаси часів Другої Світової війни.

Занурення у чорнильні води озера Лалолало: відео Outside TV