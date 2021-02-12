Трудно поверить, что в мире есть еще хоть кусок земли, куда не может попасть человек. Однако, такие места существуют и они до сих пор не исследованы и окутаны загадками.

Эти места или слишком опасные, или слишком особенные, чтобы можно было их увидеть, или же полностью отрезаны от внешнего мира.

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Северный Сентинельский остров, Индия

Этот маленький остров в Бенгальском заливе полностью окружен коралловым рифом. Это затрудняет подход к нему.



Северный Сентинельский остров, Индия / Фото Appropriate Living

Однако его недоступность не является главным препятствием для посещения. Северный Сентинельский остров населен небольшим коренным населением, известным как сентинельцы. Они полностью отвергли контакты со всеми другими народами и являются одним из последних сообществ в мире, которое осталось нетронутым современной культурой. Племя достаточно воинственное и враждебно относится к любому чужаку.



Плямья сентинельцев на Сентинельском острове / Фото superhaber

Остров Херд, Австралия

Одно из самых неизведанных мест на Земле – остров Херд. Он расположен между Антарктидой и Мадагаскаром и политически является частью Австралии. На острове есть два действующих вулкана и он абсолютно бесплоден.



Остров Херд, Австралия / Фото Appropriate Living

Остров образовался в результате извержения вулканов, поэтому он весь покрыт известняком. Чтобы сохранить деликатную среду, правительство Австралии ограничило туда въезд. От ближайшей суши к острову нужно плыть 2 недели.

Повелья, Италия

Повелья – небольшой остров, расположенный между Венецией и Лидо. Во время эпидемий бубонной чумы туда отправляли умирать тысячи людей, чтобы избежать распространения смертельной болезни. Больных – и живых, и мертвых – сбрасывали в огромные ямы и сжигали. Всего на острове умерло примерно 100 тысяч человек.



Остров Повелья, Италия / Фото Appropriate Living

В 1922 году на Повелье открыли психиатрическую больницу, куда, среди прочих, помещали опасных преступников. Говорят, что почва на острове наполовину состоит из праха умерших там людей. По преданию, остров густо населен призраками.

Жители Венеции много раз пытались обжить остров, но всегда быстро покидали эту идею, напуганные неприятной атмосферой. Повелья долгое время была закрыта для посещения туристами. Однако ее часто посещают исследователи паранормальных явлений и СМИ в поисках сюжетов о сверхъестественных явлениях.

Пещера Ласко, Франция

Пещера Ласко является сокровищницей для археологов по всему земному шару, но не все объекты мирового наследия ЮНЕСКО открыты для общественности. Этот пещерный комплекс содержит доисторические картины возрастом 17 300 лет.



Пещера Ласко, Франция / Фото Appropriate Living

К сожалению, пещера закрыта для общественности с 1963 года. Археологи считают, что присутствие человека может уничтожить древние произведения искусства. В пещеры имеют ограниченный доступ только охранники. Они могут заходить в пещеры раз в неделю и проводить там всего несколько минут.

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Остров змей, Бразилия

Илья-де-Кеймада-Гранди, более известный как Змеиный остров – это остров в Бразилии, заселенный тысячами смертоносных змей. Это запрещенное для въезда место и ни один человек даже не решается ступать туда.



Остров змей, Бразилия / Фото Appropriate Living

Правительство Бразилии позволяет зайти на остров только исследователям, которые хорошо знают, как вести себя со змеями. С ними обязательно должен быть врач.

Зона 51, США

Зона 51 в Южной Неваде – одно из самых загадочных мест в США. Это военная база, которая имеет репутацию места испытания оружия и самолетов.



Зона 51, США / Фото Appropriate Living

По мнению многих теоретиков заговоров, там разбился космический корабль инопланетян. Другие же считают, что власть использует это место для исследования космического корабля, который, якобы, разбился в Розуэлле.

Это место закрыто для въезда для простых людей и даже руководство США не охотно признает существование Зоны 51.

Ватиканские секретные архивы, город Ватикан

Секретные архивы Ватикана служат местом для хранения большого количества документов, которые касаются католической церкви. Своды веками охраняют тайны Ватикана – от государственных бумаг до бухгалтерии и писем.



Ватиканские секретные архивы, город Ватикан / Фото Appropriate Living

Большую часть архива спрятали под землей и туда никому нельзя заходить, кроме исследователей. Они имеют специальные разрешения. Также существует несколько ограничений относительно того, какие документы они могут просматривать.

Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай

Мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди спрятан глубоко под пирамидой более 2000 лет назад.



Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай / Фото Appropriate Living

Гробница в основном запечатана, а ее содержание остается неисследованным. Все из-за противников раскопок могилы. Они считают, что современные технологии не могут предотвратить ее разрушение. По этой причине доступ к гробнице запрещен китайским правительством.

Правчичка Брана, Чехия

Правчичка Брана – самая большая арка из песчаника в Европе. К 1982 году этот памятник привлекал туристов отовсюду. Но с недавних пор арку закрыли для посещения. Причина запрета проста: чем больше посетителей приезжает в район, тем больше вероятность того, что однажды мост рухнет.



Арка Правчичка Брана, Чехия / Фото Appropriate Living

Поэтому, чтобы уменьшить эрозию этой прекрасной достопримечательности, туристы теперь могут увидеть ее издалека, но подниматься к ней нельзя.

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Остров Северный Брат, США

Остров Северный Брат расположен в Нью-Йорке. Он является одним из самых популярных заброшенных регионов США. На острове когда-то была больница для людей с заразными заболеваниями.



Остров Северный Брат, США / Фото Appropriate Living

Сейчас остров заброшен. Заброшенное здание служит убежищем для диких птиц, куда нет доступа людям.