Редкое природное явление "огненного" водопада в национальном парке Йосемити в США снова появится в феврале. Как туристам наблюдать за этим – читайте в материале!

Источник: Travel + Leisure

Из-за чрезмерной популярности водопада Йосемити или "Конский хвост" на склоне горы Эль-Капитан администрация парка ввела ряд ограничений относительно посещения заповедника. Ожидается, что в этом году посетители смогут увидеть феномен с 13 по 25 февраля, при этом ограничения будут действовать ежедневно с 12 до 19 часов.

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Что известно о водопаде Йосемити

Водопад также называют "Конский хвост" из-за его необычного вида. Он расположен на восточном склоне горы Эль-Капитан, а его высота составляет 650 метров. Хвощ падения течет только зимой и ранней весной. В феврале, когда солнце заходит в ясный вечер, оно поражает водопад под нужным углом, освещая воду яркими, блестящими оттенками оранжевого и желтого. Эффект выглядит так, будто горная форма выливает лаву – отсюда и название "огонь".



Уникальный "огненный" водопад Йосемити / travel.ru

Как туристам наблюдать за "огненным" водопадом в 2021

Согласно ограничениями администрации парка, чтобы увидеть редкое природное явление, нужно оставить автомобиль на стоянке возле водопада Йосемити и пройти около полутора миль до смотровой площадки. Единственным легальным способом входа в парк является оформление заявки на посещение достопримечательности.

Заявка не понадобится если:

у вас есть кемпинг или проживания

разрешение в пустыню

вы заказали аренду на отпуск внутри парка



Как наблюдать за водопадом Йосемити в 2021 / tv8.md

вы въезжаете через местную систему общественного транспорта (автобусы YARTS)

вы въезжаете с разрешенным туром

Чтобы найти лучшие смотровые площадки для наблюдения, стоит посетить сайт National Park Service.