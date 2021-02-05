Только раз в год: как туристам увидеть уникальный "огненный" водопад в феврале 2021
Редкое природное явление "огненного" водопада в национальном парке Йосемити в США снова появится в феврале. Как туристам наблюдать за этим – читайте в материале!
Источник: Travel + Leisure
Из-за чрезмерной популярности водопада Йосемити или "Конский хвост" на склоне горы Эль-Капитан администрация парка ввела ряд ограничений относительно посещения заповедника. Ожидается, что в этом году посетители смогут увидеть феномен с 13 по 25 февраля, при этом ограничения будут действовать ежедневно с 12 до 19 часов.
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Что известно о водопаде Йосемити
Водопад также называют "Конский хвост" из-за его необычного вида. Он расположен на восточном склоне горы Эль-Капитан, а его высота составляет 650 метров. Хвощ падения течет только зимой и ранней весной. В феврале, когда солнце заходит в ясный вечер, оно поражает водопад под нужным углом, освещая воду яркими, блестящими оттенками оранжевого и желтого. Эффект выглядит так, будто горная форма выливает лаву – отсюда и название "огонь".
Уникальный "огненный" водопад Йосемити / travel.ru
Как туристам наблюдать за "огненным" водопадом в 2021
Согласно ограничениями администрации парка, чтобы увидеть редкое природное явление, нужно оставить автомобиль на стоянке возле водопада Йосемити и пройти около полутора миль до смотровой площадки. Единственным легальным способом входа в парк является оформление заявки на посещение достопримечательности.
Заявка не понадобится если:
- у вас есть кемпинг или проживания
- разрешение в пустыню
- вы заказали аренду на отпуск внутри парка
Как наблюдать за водопадом Йосемити в 2021 / tv8.md
- вы въезжаете через местную систему общественного транспорта (автобусы YARTS)
- вы въезжаете с разрешенным туром
Чтобы найти лучшие смотровые площадки для наблюдения, стоит посетить сайт National Park Service.
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