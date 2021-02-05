Рідкісне природне явище "вогняного" водоспаду в національному парку Йосеміті в США знову з'явиться у лютому. Як туристам спостерігати за цим – читайте у матеріалі!

Джерело: Travel + Leisure

Через надмірну популярність водоспаду Йосеміті або "Кінський хвіст" на схилі гори Ель-Капітан адміністрація парку ввела ряд обмежень щодо відвідування заповідника. Очікується, що цього року відвідувачі зможуть побачити феномен з 13 по 25 лютого, при цьому обмеження будуть діяти щодня з 12 до 19 годин.

Читайте також Сім'я з Угорщини втекла від пандемії у навколосвітню подорож на яхті: фото та відео

Що відомо про водоспад Йосеміті

Водоспад також називають "Кінський хвіст" через його незвичайний вигляд. Він розташований на східному схилі гори Ель-Капітан, а його висота становить 650 метрів. Хвощ падіння тече лише взимку та ранньою весною. У лютому, коли сонце заходить у ясний вечір, воно вражає водоспад під потрібним кутом, висвітлюючи воду яскравими, блискучими відтінками оранжевого та жовтого. Ефект виглядає так, ніби гірська форма виливає лаву – звідси й назва "вогонь".



Унікальний "вогняний" водоспад Йосеміті / travel.ru

Як туристам спостерігати за "вогняним" водоспадом у 2021

Згідно з обмеженнями адміністрації парку, щоб побачити рідкісне природне явище, потрібно залишити автомобіль на стоянці біля водоспаду Йосеміті й пройти близько півтори милі до оглядового майданчика. Єдиним легальним способом входу в парк є оформлення заявки на відвідування пам'ятки.

Заявка не знадобиться якщо:

у вас є кемпінг або проживання

дозвіл на пустелю

ви замовили оренду на відпустку всередині парку



Як спостерігати за водоспадом Йосеміті у 2021 / tv8.md

ви в'їжджаєте через місцеву систему громадського транспорту (автобуси YARTS)

ви в'їжджаєте з дозволеним туром

Щоб знайти найкращі оглядові майданчики для спостереження варто відвідати сайт National Park Service.