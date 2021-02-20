Хвиля Чикама: найдовша у світі хвиля, яка захищена законом – неймовірні фото, відео
На березі Тихого океану в північно-західній частині Перу розташоване невелике містечко Пуерто-Чикама. Це місце унікальне тим, що біля його узбережжя утворюються найдовші морські хвилі в світі.
Джерело:Amusingplanet
Під довжиною хвиль мається на увазі відстань, пройдену її гребенем, а не протяжність самого гребеня. Хоча його величина теж чимала.
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Чому з’являються довгі хвилі
Поява таких хвиль обумовлена холодною перуанською течією, яка омиває узбережжя Перу з півдня на північ, а також напрямком руху повітряних мас і рельєфом берегової лінії у цьому місці.
Хвилі Чикама в Перу ідеально йдуть одна за одною / Фото amusingplanet
Хвилі, висотою до 2 метрів, ідеально слідують одна за одною і практично ніколи не з'єднуються. Хвилі менші за 1 метр у висоту, як правило, повільні і слабкі.
Найдовша в світі хвиля Чикама в Перу / Фото amusingplanet
Тут формуються найдовші і найоптимальніші лівобічні хвилі на планеті. Вони можуть пройти відстань понад 4 кілометри – від скелястого мису Малабріго до пірсу на узбережжі.
Хвиля Чикама може подолати 4 кілометри / Фото amusingplanet
Хто вперше помітив таке природне явище
У 1965 році гавайський серфер Чак Шипман пролітав на літаку і побачив дуже довгу лівосторонню хвилю. Він розпитав пілота про ці місця, а коли повернувся додому, Шипман почав вивчати карти Перу і особливості місцевого хвилеутворення.
Хвиля Чикама в Перу захищена законом / Фото amusingplanet
Визначивши кілька перспективних ділянок берегової лінії, Чак зв'язався з друзями в Перу і попросив їх вивчити узбережжя "в живу". З тієї пори Чикама є популярним місцем для серферів.
Чикама є популярним місцем для серферів / Фото amusingplanet
Захищена законом
Хвиля Чикама стала першою хвилею у світі, яку захищає закон Перу. На відстані 1 кілометра від місця, де утворюється таке дивовижне явище, заборонено що-небудь будувати. Вважається, що це може зашкодити хвилям.
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