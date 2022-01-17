Ryanair и Wizz Air массово отменяют рейсы из Харькова: куда не будут летать до марта

Венгерский лоукостер Wizz Air и ирландский Ryanair внесли изменения в свои зимние расписания полетов, и отменили рейсы из одного города Украины. Речь идет о Харькове.

В частности, Ryanair отменил все 6 направлений, а Wizz Air – всего два.

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Ryanair отменил все направления из Харькова

Ирландская бюджетная авиакомпания забрала из своего зимнего расписания 6 маршрутов из Харькова. Лоукостер не будет их выполнять до конца февраля 2022 года.

С 1 по 28 февраля лоукостер не будет осуществлять следующие рейсы:

Харьков – Вильнюс

Харьков – Варшава (Модлин)

Харьков – Краков

Харьков – Познань

Харьков – Будапешт

Харьков – Милан (Бергамо)

При этом авиакомпания может как возобновить определенные отмененные рейсы, так и продолжить их отмену в марте.

Wizz Air отменил 2 рейса из Харькова

Венгерский лоукостер Wizz Air сократил часть рейсов из Харькова в своем зимнем расписании. Авиакомпания, равно как и Ryanair, не будет следовать за ними с 1 по 28 февраля.

Список отмененных рейсов:

Харьков – Краков

Харьков – Милан (Мальпенса)