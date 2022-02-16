Лоукостер Ryanair распродает 300 тысяч авиабилетов от 8 евро: куда можно полететь

16 февраля 2022 , 17:10
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lowcost

Известный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу 300 тысяч авиабилетов на апрель – май 2022 года. Рассказываем, куда можно улететь.

Лететь по акционным билетам можно из аэропортов Киева, Львова и Одессы. Важно, что билеты из Харькова и Херсона временно недоступны для бронирования.

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Распродажа билетов в Ryanair

На сайте перевозчика указано, что билеты стоимостью 7,99 евро в одну сторону доступны по следующим направлениям:

  • Братислава (Словакия);
  • Варшава Модлин (Польша);
  • Гданьск (Польша);
  • Катовице (Польша);
  • Вильнюс (Литва).

 Билеты стоимостью 7,99 евро / Скриншот Ryanair

За 8,89 евро авиаперевозчик распродает билеты в Кельн (Германия). Также можно купить билет в одну сторону за 9,99 евро. По аукционному тарифу перевозчик предлагает путешествие в:

  • Болонью (Италия);
  • Пизу (Италия);
  • Рим (Италия);
  • Турин (Италия);
  • Милан (Италия);
  • Лондон (Великобритания);
  • Манчестер (Великобритания);
  • Мемминген (Германия);
  • Братиславу (Словакия);
  • Будапешт (Венгрия).

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От 12 евро путешественники смогут улететь в Бари, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель.

Базовый тариф авиакомпании предусматривает ручную кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. При бронировании билетов действуют гибкие правила смены даты путешествия.

Важно! Условия въезда в страны Европы могут изменяться из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому перед бронированием билетов следует проверить правила пересечения границы на сайте МИД Украины.
Автор: Юлія Бабич