Лоукостер Ryanair распродает 300 тысяч авиабилетов от 8 евро: куда можно полететь
Источник:lowcost
Известный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу 300 тысяч авиабилетов на апрель – май 2022 года. Рассказываем, куда можно улететь.
Лететь по акционным билетам можно из аэропортов Киева, Львова и Одессы. Важно, что билеты из Харькова и Херсона временно недоступны для бронирования.
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Распродажа билетов в Ryanair
На сайте перевозчика указано, что билеты стоимостью 7,99 евро в одну сторону доступны по следующим направлениям:
- Братислава (Словакия);
- Варшава Модлин (Польша);
- Гданьск (Польша);
- Катовице (Польша);
- Вильнюс (Литва).
За 8,89 евро авиаперевозчик распродает билеты в Кельн (Германия). Также можно купить билет в одну сторону за 9,99 евро. По аукционному тарифу перевозчик предлагает путешествие в:
- Болонью (Италия);
- Пизу (Италия);
- Рим (Италия);
- Турин (Италия);
- Милан (Италия);
- Лондон (Великобритания);
- Манчестер (Великобритания);
- Мемминген (Германия);
- Братиславу (Словакия);
- Будапешт (Венгрия).
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От 12 евро путешественники смогут улететь в Бари, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель.
Базовый тариф авиакомпании предусматривает ручную кладь размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. При бронировании билетов действуют гибкие правила смены даты путешествия.Важно! Условия въезда в страны Европы могут изменяться из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому перед бронированием билетов следует проверить правила пересечения границы на сайте МИД Украины.