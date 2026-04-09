Travel Travel-лайфхаки Есть даже дрон: украинка показала, что всегда кладет в ручную кладь, с которой посетила 30+ стран
9 апреля, 21:26

Обновлено - 21:27, 9 апреля

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Украинка yevheniia_taran путешествует с ручной кладью, посетив более 30 стран, и вмещает все необходимое в рюкзак размером 40 x 30 × 20 сантиметров.
  • В ее упаковку входят одежда, средства ухода, электроника, медикаменты и документы, что позволяет путешествовать комфортно и без лишнего багажа.

Путешествовать легко и без стресса вполне реально, если брать только ручную кладь. В одной сумке размером 40×30×20 сантиметров можно вместить все необходимое: одежду на разные случаи, купальник, полотенце, шлепанцы, косметику в мини-версиях, электронику, зарядки, ноутбук и даже дрон.

Недавно на платформе тредс мы наткнулась на пост yevheniia_taran, которая путешествует по всему миру и уже научилась вмещать все необходимое в одну ручную кладь. За время своих путешествий она посетила с таким набором более 30 стран, и ниже мы рассказываем, какие вещи она всегда берет с собой, чтобы путешествие было максимально комфортным и без лишнего багажа.

Смотрите также "Да посмотри в Гугле, зачем туда лезть": худшие советы по путешествиям, которые вы могли слышать

Что обязательно взять в ручную кладь?

Размер рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметров.

Одежда:

  • 2 майки
  • 1 футболка
  • Юбка
  • Платье
  • Шорты
  • 2 пары носков
  • 3 пары трусов
  • Купальник
  • Головной убор
  • Полотенце
  • Шлепанцы для пляжа и отеля
  • Легкая ветровка

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз  – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня. 

Дополнительные средства ухода (в миниверсиях или маленьких баночках отдельно):

  • Антисептик
  • Сыворотка
  • Гель для умывания
  • Кондиционер
  • Спрей для тела
  • Шампунь
  • Гель для душа
  • Зубная щетка
  • Мини-парфюм
  • Тушь для ресниц
  • Гель для бровей
  • Гель для губ
  • Средства для лица: крем, маски
  • Станок для бритья
  • Ватные палочки и диски
  • Зубная паста

Электроника и девайсы:

  • Зарядки для всех устройств
  • Наушники
  • Микрофон для съемки
  • Электронная книга
  • Дрон + батарейки и пульт
  • Power Bank
  • Ноутбук

Медикаменты:

  • Таблетки от тошноты
  • Таблетки от отравления
  • Обезболивающее
  • Противоаллергические
  • Жаропонижающие
  • От боли в горле
  • Пластырь классический
  • Пластырь для походов
  • Пластырь для порезов

Документы и аксессуары:

  • Паспорт
  • Кошелек
  • Бижутерия
  • Маска для сна
  • Беруши
  • Солнцезащитные очки

Смотрите также Даже не пытайтесь самостоятельно доставать телефон между сиденьями самолета: вот, что надо сделать

Наверное, сразу возникает мысль, как все это поместилось в обычный рюкзак, но вот фото путешественницы:

Как выглядит ручная кладь / фото yevheniia_taran

Почему туристам важно научиться брать только самое необходимое?

Путешествуя только с ручной кладью, паковать и распаковывать вещи значительно легче, пишет My Bella Vita Travel. Меньше одежды, меньше жидкостей, меньше забот – после нескольких поездок это занимает минуты, а не часы.

Вы выглядите компактно и организованно, быстро проходите контроль в аэропорту и первыми покидаете самолет, обходя толпу. Распаковка становится простой: открыл сумку, положил вещи на место, готово. Идеально для тех, кто ценит комфорт и скорость во время путешествий.

Какие еще полезные советы стоит знать путешественникам?

Частые вопросы

Какие вещи всегда берет с собой yevheniia_taran в своих путешествиях?

Почему важно путешествовать только с ручной кладью?

Какие полезные советы стоит знать путешественникам, если они не знают английского языка?

Путешественникам, которые не знают английского языка, рекомендуется искать в соцсетях группы 'Украинцы в (любая страна или город)'. Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в разных странах мира, поэтому земляков можно найти везде.