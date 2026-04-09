Есть даже дрон: украинка показала, что всегда кладет в ручную кладь, с которой посетила 30+ стран
Путешествовать легко и без стресса вполне реально, если брать только ручную кладь. В одной сумке размером 40×30×20 сантиметров можно вместить все необходимое: одежду на разные случаи, купальник, полотенце, шлепанцы, косметику в мини-версиях, электронику, зарядки, ноутбук и даже дрон.
Недавно на платформе тредс мы наткнулась на пост yevheniia_taran, которая путешествует по всему миру и уже научилась вмещать все необходимое в одну ручную кладь. За время своих путешествий она посетила с таким набором более 30 стран, и ниже мы рассказываем, какие вещи она всегда берет с собой, чтобы путешествие было максимально комфортным и без лишнего багажа.
Что обязательно взять в ручную кладь?
Размер рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметров.
Одежда:
- 2 майки
- 1 футболка
- Юбка
- Платье
- Шорты
- 2 пары носков
- 3 пары трусов
- Купальник
- Головной убор
- Полотенце
- Шлепанцы для пляжа и отеля
- Легкая ветровка
Дополнительные средства ухода (в миниверсиях или маленьких баночках отдельно):
- Антисептик
- Сыворотка
- Гель для умывания
- Кондиционер
- Спрей для тела
- Шампунь
- Гель для душа
- Зубная щетка
- Мини-парфюм
- Тушь для ресниц
- Гель для бровей
- Гель для губ
- Средства для лица: крем, маски
- Станок для бритья
- Ватные палочки и диски
- Зубная паста
Электроника и девайсы:
- Зарядки для всех устройств
- Наушники
- Микрофон для съемки
- Электронная книга
- Дрон + батарейки и пульт
- Power Bank
- Ноутбук
Медикаменты:
- Таблетки от тошноты
- Таблетки от отравления
- Обезболивающее
- Противоаллергические
- Жаропонижающие
- От боли в горле
- Пластырь классический
- Пластырь для походов
- Пластырь для порезов
Документы и аксессуары:
- Паспорт
- Кошелек
- Бижутерия
- Маска для сна
- Беруши
- Солнцезащитные очки
Наверное, сразу возникает мысль, как все это поместилось в обычный рюкзак, но вот фото путешественницы:
Как выглядит ручная кладь / фото yevheniia_taran
Почему туристам важно научиться брать только самое необходимое?
Путешествуя только с ручной кладью, паковать и распаковывать вещи значительно легче, пишет My Bella Vita Travel. Меньше одежды, меньше жидкостей, меньше забот – после нескольких поездок это занимает минуты, а не часы.
Вы выглядите компактно и организованно, быстро проходите контроль в аэропорту и первыми покидаете самолет, обходя толпу. Распаковка становится простой: открыл сумку, положил вещи на место, готово. Идеально для тех, кто ценит комфорт и скорость во время путешествий.
Какие еще полезные советы стоит знать путешественникам?
Мы уже рассказывали, как путешествовать заграницей, если не знаешь английского языка. Можно искать в соцсетях группы "Украинцы в (любая страна или город)". Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в разных странах мира, поэтому земляков можно найти везде.
Или же, после каких историй украинских туристов вы не захотите пользоваться некоторыми вещами в отелях. Например, электрочайники в отелях используются для стирки различных вещей, поэтому рекомендуется иметь свой маленький туристический чайник.
