Сейчас это идеальная локация для отдыха, а раньше – настоящее место для захоронений
- Остров Роттнест у побережья Австралии ранее был тюрьмой для аборигенов, где с 1838 по 1902 год удерживали около 4 тысяч мужчин и парней.
- Территорию захоронений коренного населения использовали как кемпинг до 2007 года, а сейчас ведут работы для почтения памяти погибших.
Райские пляжи, бирюзовая вода и безмятежная атмосфера именно таким видят Роттнест туристы. Но мало кто знает, какую трагическую историю скрывает этот остров.
Каждое место имеет свою историю, о которой многие даже не догадываются – и остров Роттнест не стал исключением, рассказывает Daily Mail.
Что скрывает остров Роттнест у побережья Австралии?
Недалеко от города Перт на Западе Австралии расположен остров, который сегодня выглядит как идеальное место для отдыха: белоснежные пляжи, бирюзовая вода и голубое небо. Речь идет о Роттнест (Ваджемап на языке местных коренных народов), который имеет статус природного заповедника высокого уровня.
Однако за этой идиллической картинкой скрывается трагическая история. В 19 веке остров использовали как тюрьму для аборигенов. С 1838 до 1902 года здесь удерживали около 4 тысяч мужчин и парней. Позже территория функционировала как лагерь принудительного труда вплоть до 1931 года.
Условия были чрезвычайно жесткими: теснота, болезни и отсутствие надлежащей помощи привели к смерти сотен людей. По меньшей мере 373 представителя коренного населения погибли и были похоронены в безымянных могилах. Впоследствии трагическое прошлое острова фактически пытались стереть: здание бывшей тюрьмы превратили в жилье для туристов.
Отдыхающие годами останавливались там, не подозревая, что когда-то в этих стенах происходили страдания и смерти. Курорт окончательно закрыли только в 2018 году. Еще более шокирующим является факт, что территорию захоронений, ныне известную как Wadjemup Aboriginal Burial Ground – длительное время использовали как кемпинг.
Туристы ставили палатки прямо на месте массовых захоронений. Только после обнаружения человеческих останков в 1970 году участок наконец закрыли в 2007-м. Сегодня власти острова пытаются переосмыслить его историю и почтить память погибших.
Что за маяк расположен на острове?
Маяк Батерст возвышается над побережьем и уже более века освещает океан. Для местных он имеет значительно более широкое значение.
Этот маяк, как свет, который показывает людям, что здесь есть что-то важное,
– объясняют представители общины, подчеркивая: речь идет не только о географии, а прежде всего о памяти.
Сейчас же на острове все активнее работают над тем, чтобы открыть правду о его сложной истории, рассказывает CNN. В 2020 году администрация Rottnest Island Authority запустила проект Wadjemup – инициативу, направленную на официальное признание заключения аборигенов и смертей под стражей.
Мы уже рассказывали о 5 островах Испании, в которые не легко попасть. Речь идет о лагуне Мар-Менор, что известна изолированными островами, возникших из-за подводной вулканической активности и имеющих статус природного заповедника.
Или же, узнайте, чем особенный остров Грюинард в Шотландии. В 1940-х годах британские ученые тайно тестировали биологическое оружие на острове, заражая территорию спорами смертельно опасной бактерии Bacillus anthracis.
Частые вопросы
Какова история острова Роттнест у побережья Австралии?
Остров Роттнест, известный на языке местных коренных народов как Ваджемап, изначально использовался как тюрьма для аборигенов в 19 веке. С 1838 по 1902 год там содержали около 4 тысяч мужчин и парней. Позже остров функционировал как лагерь принудительного труда. Условия были жесткими, что привело к смерти сотен людей. Впоследствии здание бывшей тюрьмы превратили в жилье для туристов, не подозревая о трагическом прошлом. В 2018 году курорт закрыли, а власти острова сейчас пытаются почтить память погибших.
Какова роль маяка Батерст на острове Роттнест?
Маяк Батерст возвышается над побережьем острова Роттнест, освещая океан уже более века. Для местных жителей маяк имеет значительно более широкое значение – он символизирует память о прошлом острова. Представители общины отмечают, что этот маяк не только географический ориентир, но и свет, который показывает людям важность памяти и истории.
Какие меры принимаются для почтения памяти погибших на острове Роттнест?
В 2020 году администрация Rottnest Island Authority запустила проект Wadjemup, направленный на официальное признание заключения аборигенов и смертей под стражей. Этот проект призван раскрыть правду о сложной истории острова и почтить память погибших. Сейчас на острове активно работают над тем, чтобы переосмыслить его историю и сделать ее известной для широкой общественности.