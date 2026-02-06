Этот путь стоит усилий туристов: на каком побережье спрятались два невероятно красивых замка
- Ross Back Sands в графстве Нортумберленд – это отдаленный песчаный пляж, окруженный высокими травянистыми дюнами, между замками Бамбург и Линдисфарн.
- Добраться до пляжа можно пешком, но также доступны организованные туры с трансфером, стоимость которых стартует от 3000 гривен за человека.
Если вы обожаете сказочные места и морские пейзажи, у нас есть идеальная локация, которая точно вас очарует. В Англии скрыто уникальное побережье, которое прячет два невероятных замка, и посетить их – это настоящее приключение.
Ross Back Sands – это отдаленный песчаный пляж в графстве Нортумберленд, который остается малоизвестным для массового туризма, несмотря на свою исключительную красоту, пишет Express. Он простирается на несколько километров вдоль побережья и окружен высокими травянистыми дюнами.
Почему туристы преодолевают такое большое расстояние пешком ради этого пляжа?
Пляж расположен между двумя историческими памятниками: замком Бамбург с одной стороны и замком Линдисфарн на Святом острове с другой. Прогулка вдоль побережья позволяет совместить природные пейзажи с видами средневековой архитектуры, которые открываются с обоих концов пляжа. Благодаря такому расположению Ross Back Sands часто называют одним из самых живописных маршрутов побережья Северной Англии.
Замок Бамбург/ фото GetYourGuide
Добраться до пляжа можно пешком – ближайшая парковка расположена примерно в километре от берега. По словам туристов, дорога занимает около 20 – 25 минут спокойной ходьбы и не требует особой физической подготовки. Единственный нюанс: последний отрезок маршрута проходит через песчаные дюны, где рельеф может быть немного неровным.
Посетители советуют внимательно запомнить место выхода из дюн, ведь на обратном пути его легко пропустить. Обычно ориентиром служит небольшой деревянный маркер или другой заметный предмет, который помогает найти правильное направление обратно к стоянке.
Несмотря на эту небольшую сложность, туристы отмечают, что именно путь к пляжу является частью общего впечатления. Удаленность, тишина, пространство и почти полное отсутствие людей создают уникальную атмосферу уединения. Многие посетители также отмечают возможность увидеть тюленей у побережья, особенно ближе к Святому острову, что делает это место еще более привлекательным.
Если же у вас нет желания преодолевать эту дистанцию пешком и вы предпочитаете спокойный отдых, но одновременно хотите увидеть оба замка, можно воспользоваться организованными турами. Такие поездки предусматривают трансфер непосредственно к локации, что позволяет комфортно добраться до места назначения. Ориентировочная стоимость тура для одного человека стартует примерно от 3000 гривен. пишет GetYourGuide.
Что еще увидеть интересного в Великобритании?
Мы уже подробно рассказывали о деревне в Великобритании, где раньше процветала контрабанда, а сейчас оно является одним из самых спокойных мест. Речь идет о Болмер – это маленькое приморское село, которое кажется замороженным во времени. Оно предлагает гостям и местным удивительный контраст с туристическими горячими точками.
Или же, узнайте о популярном заведении в маленькой деревне Англии. Хотя ресторан выглядит простым, его уютная атмосфера и продуманное расположение делают пребывание максимально приятным – и в этом его шарм.
Частые вопросы
Почему Ross Back Sands считается скрытым сокровищем в графстве Нортумберленд?
Ross Back Sands – это отдаленный песчаный пляж, который остается малоизвестным для массового туризма, несмотря на свою исключительную красоту. Он окружен высокими травянистыми дюнами и простирается на несколько километров вдоль побережья, предлагая уникальную атмосферу уединения и природную красоту.
Что делает прогулку в Ross Back Sands особенной для туристов?
Прогулка к Ross Back Sands проходит между двумя историческими достопримечательностями замком Бамбург и замком Линдисфарн на Святом острове. Это позволяет совместить наслаждение от природных пейзажей с видами средневековой архитектуры. Удаленность, тишина и почти полное отсутствие людей создают уникальную атмосферу уединения.
Как можно добраться до Ross Back Sands и какие транспортные альтернативы существуют?
Добраться до Ross Back Sands можно пешком, оставив автомобиль на парковке примерно в километре от берега. Дорога до пляжа занимает около 20 –25 минут спокойной ходьбы. Для тех, кто не желает идти пешком, существуют организованные туры с трансфером до локации – стоимость таких туров начинается от 3000 гривен.