Этот путь стоит усилий туристов: на каком побережье спрятались два невероятно красивых замка

Если вы обожаете сказочные места и морские пейзажи, у нас есть идеальная локация, которая точно вас очарует. В Англии скрыто уникальное побережье, которое прячет два невероятных замка, и посетить их – это настоящее приключение.

Ross Back Sands – это отдаленный песчаный пляж в графстве Нортумберленд, который остается малоизвестным для массового туризма, несмотря на свою исключительную красоту, пишет Express. Он простирается на несколько километров вдоль побережья и окружен высокими травянистыми дюнами.

Почему туристы преодолевают такое большое расстояние пешком ради этого пляжа?

Пляж расположен между двумя историческими памятниками: замком Бамбург с одной стороны и замком Линдисфарн на Святом острове с другой. Прогулка вдоль побережья позволяет совместить природные пейзажи с видами средневековой архитектуры, которые открываются с обоих концов пляжа. Благодаря такому расположению Ross Back Sands часто называют одним из самых живописных маршрутов побережья Северной Англии.



Замок Бамбург/ фото GetYourGuide

Добраться до пляжа можно пешком – ближайшая парковка расположена примерно в километре от берега. По словам туристов, дорога занимает около 20 – 25 минут спокойной ходьбы и не требует особой физической подготовки. Единственный нюанс: последний отрезок маршрута проходит через песчаные дюны, где рельеф может быть немного неровным.

Посетители советуют внимательно запомнить место выхода из дюн, ведь на обратном пути его легко пропустить. Обычно ориентиром служит небольшой деревянный маркер или другой заметный предмет, который помогает найти правильное направление обратно к стоянке.

Несмотря на эту небольшую сложность, туристы отмечают, что именно путь к пляжу является частью общего впечатления. Удаленность, тишина, пространство и почти полное отсутствие людей создают уникальную атмосферу уединения. Многие посетители также отмечают возможность увидеть тюленей у побережья, особенно ближе к Святому острову, что делает это место еще более привлекательным.

Замок Линдисфарн / фото Википедии

Если же у вас нет желания преодолевать эту дистанцию пешком и вы предпочитаете спокойный отдых, но одновременно хотите увидеть оба замка, можно воспользоваться организованными турами. Такие поездки предусматривают трансфер непосредственно к локации, что позволяет комфортно добраться до места назначения. Ориентировочная стоимость тура для одного человека стартует примерно от 3000 гривен. пишет GetYourGuide.

