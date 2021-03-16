Египет считается одним из самых бюджетных вариантов заграничного путешествия для украинцев. И, если вы не хотите пролежать целый отдых на пляже или у бассейна, то стоит организовать себе активности.

Ирина Горнева, которая уже более полугода живет в Шарм-эль-Шейхе и испытала чуть ли не все местные активности, рассказала чем заняться в Египте и как сэкономить при этом.

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Верблюды

Во время отдыха в Египте вам обязательно хотя бы где-то предложат попробовать покататься на верблюде. Существует мнение, что сажают на верблюда бесплатно, а слезть можно только за деньги.

Я за все время проживания в Шарм-эль-Шейхе с таким не сталкивалась ни разу. Действительно, вы можете дать детям, которые вас будут катать на верблюде, несколько долларов – это зависит от вашей щедрости и платежеспособности. Но они будут благодарны и за конфеты, – поделилась Ирина.

Но путешественница советует для уверенности спросить надо будет платить перед тем, как забраться на животное верхом.



Катание на верблюдах в Египте / Фото: Ирина Горнева

Квадроциклы

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются прогулки на квадроциклах, преимущественно в Вади эль Кхурум, что в самом Шарме.

Объективная цена аренды в час – 10 долларов с человека (примерно 280 гривен), если кататься вдвоем на одном – 15 долларов (420 гривен).

Позаботьтесь о том, чтобы иметь с собой арафатку. В противном случае – заплатите 2 доллара (около 60 гривен) за самую дешевую. Прикрытое лицо – это как требование к технике безопасности во время катания.



Сафари в Египте / Фото: Ирина Горнева

Развлечения на воде

Покататься на банане стоит от 5 долларов (140 гривен) за друга. Также катания можно получить в подарок, когда заказываете прогулку на скоростном катере.

Парашюты (парасейлинг) обойдутся от 10 долларов с одного (280 гривен) и 15 долларов (420 гривен), если летаете вдвоем.



Парасейлинг в Египте / Фото: Ирина Горнева

Путешествие к рифу на лодке с прозрачным дном или батискафе – стоит выбирать самый дешевый вариант. Дороже всего вам предложат до 35 долларов (980 гривен) за одного.

Лодка с прозрачным дном – немного устаревший вариант, но картинка красивее чем в батискафе. Батискаф может больше понравиться из-за особенностей самого судна – оно современнее. Детей в возрасте до 5 лет на лодке с прозрачным дном охотнее катают бесплатно. На батискафе преимущественно просят оплатить детей старше 3 лет.

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Заповедник Рас Мухаммед

Однозначно стоит посетить заповедник. Автобусная поездка дешевле (от 20 долларов или 560 гривен) и интереснее, чем морская прогулка (от 30 долларов или 850 гривен). Говорят можно загадать желание, бросая камешки в озеро желаний на Рас Мухаммед.



Озеро желаний на Рас Мухамед / Фото: ramzestour.com