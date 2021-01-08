Как только пришел новый год, авиакомпании начали активно призывать путешествовать по миру. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, они предлагают значительные скидки на билеты на весь сезон.

Некоторые акции предлагают забронировать перелет по символической цене, об этом сообщается на сайте авиакомпании "Qatar Airways".

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Авиакомпании предлагают праздничные акции

Скидки и распродажи проводит "Qatar Airways" – в разные уголки мира можно забронировать авиабилеты по цене от 14 000 гривен. Также дешевые авиабилеты появились и в авиакомпании "Turkish Airlines".

В какие страны можно улететь дешевле

18 декабря 2020 авиакомпания "Qatar Airways" возобновила полеты в Киев после карантина. До 14 января на сайте предлагается забронировать перелеты эконом-класса по цене от 14 000 гривен, а в бизнес-классе – от 39 000 гривен. Дату полета можно выбрать до 30 ноября 2021 года.

Праздничные акции действуют в следующих направлениях:

Занзибар – 9 января сюда можно улететь по цене от 10 304 гривны в один конец с двумя пересадками.



Дешевые авиабилеты в Занзибар / poehalisnami.ua

Мальдивы – билет 8 января стоит от 10 829 гривен в один конец.

Шри-Ланка (Коломбо) – 3 февраля можно улететь за 7 785 гривен в один конец.

По акционной цене можно приобрести билеты как в Азию и Африку, так и города в США и Австралии. Например, путешественники, которые скучают по Таиданду, Бали и Индией могут приобрести билеты на весенние месяцы с надеждой, что туризм в этих странах восстановится. А на ближайшие даты билеты даже дешевле.

Куала-Лумпур – 13 января можно улететь за 13 964 гривен в один конец, а в Дели можно забронировать билет на 27 марта по 7 443 гривен в один конец.

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В авиакомпании "Turkish Airlines" можно найти акционные билеты в ОАЭ на весь год. Улететь из Киева и Одессы в Дубай по цене от 166 евро в оба конца можно как в феврале, так и в августе.